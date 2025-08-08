Bernarte defendió la obra de la senda peatonal y bicisenda: "Apunta a proteger a quienes se mueven a pie o en bicicleta"

El intendente Damián Bernarte defendió hoy el avance de la obra de la senda peatonal y bicisenda en altura sobre el bulevar 9 de Julio, en uno de los ingresos a la ciudad que conecta con la avenida Cervantes. Bernarte señaló que el proyecto responde a una necesidad de seguridad vial para peatones y ciclistas; y además respondió a dirigentes de la oposición que rechazan la obra.

“Hace años que escucho el mismo reclamo. ‘Damián, cruzar la rotonda a pie o en bici es jugarse la vida’”, comenzó su publicación en redes sociales.

“No es solo una infraestructura de movilidad; es un proyecto que recupera parte de la historia y la belleza de nuestra ciudad, y que además está enmarcado en nuestras políticas de seguridad vial, porque apunta a prevenir accidentes y proteger a quienes se mueven a pie o en bicicleta”, agregó.

El intendente explicó que el bulevar 9 de Julio, el segundo más importante de San Francisco, se construyó sobre la antigua línea del ferrocarril central. “En su momento, para facilitar la circulación de automóviles, se retiró el cantero central, pero ahora vamos a recuperar el espíritu original de ese espacio, que forma parte de la estructura y la identidad de San Francisco”, afirmó.

Seguridad y conexión en el ingreso a la ciudad

En otro párrafo, Bernarte señaló que la obra está pensada para solucionar un problema de larga data en el acceso a la ciudad, donde “durante años, peatones y ciclistas nos plantearon la enorme dificultad para cruzar con seguridad”.

“Como dirigente, como concejal y como intendente atendí por años los reclamos por la dificultad de cruzar a pie o en bici en ese sector. Escuchamos ese pedido y diseñamos la solución”, remarcó en sus redes.

Para el jefe municipal, el proyecto prevé una solución innovadora: “En el proceso de boulevarización, antes de llegar a Av. Caseros, la senda peatonal y la bicisenda se elevan, rodean el monumento a San Francisco de Asís, y luego descienden hacia la antigua traza ferroviaria, conectando con una nueva bicisenda que llega hasta Av. Cervantes”.

Bernarte destacó que la intervención cubre “casi 1.300 metros de recorrido seguro, sustentable y estéticamente integrado al paisaje urbano”.

Sobre las críticas de la oposición

El intendente también se refirió a los concejales opositores que manifestaron su rechazo a la obra. En su defensa, Bernarte recordó que “este mismo proyecto fue impulsado en 2020 por dirigentes de ese mismo espacio político, mediante la Resolución N.º 521/HCD/2020, solicitando la construcción de un cruce peatonal elevado en este mismo sector y con los mismos objetivos”. Por ello, criticó que lo que entonces consideraban “urgente y necesario, hoy lo rechazan sin fundamentos técnicos, dejando en evidencia que, para algunos, las posiciones políticas pesan más que el bienestar de la ciudad”.

“Yo prefiero quedarme con la idea original, con la coherencia de los hechos: cuidar a la gente, más allá de quién firme el proyecto”, respondió.

Hay que aclarar que este viernes, los concejales Luciano Stoppani, Camila Sol Pérez y Pablo Terraf, del bloque de Juntos por el Cambio, manifestaron su oposición a la obra: “Consideramos que esta intervención no responde a una necesidad prioritaria para los vecinos de San Francisco y refleja una vez más la desconexión del gobierno local con las demandas reales de la comunidad”, expresaron los ediles en un comunicado conjunto.

MÁS INFORMACIÓN. Comenzó la obra de la bicisenda en altura en San Francisco: cómo es el proyecto

Mejoras de la obra

Según el intendente, la obra tendrá beneficios claros: en primer lugar, se busca “recomponer el boulevard histórico y fomentar un cambio cultural, desalentando el uso de vehículos impulsados con combustibles fósiles e impulsando modos de transporte más saludables”. Para el jefe municipal, San Francisco “es una ciudad que se puede cruzar de punta a punta en apenas 15 minutos en bicicleta, y queremos que cada vez más vecinos elijan hacerlo”.

En segundo lugar, la obra busca brindar “seguridad real a peatones y ciclistas en una zona que hoy es muy compleja para atravesar a pie o en bici”.

Bernarte concluyó su mensaje con la convicción de que “esta bicisenda en altura será un símbolo de la ciudad que soñamos: más segura, más verde y más conectada, pero también orgullosa de su pasado”.