Bernarte defendió el plan de obras en San Francisco y respaldó a Provincias Unidas

En la última semana antes de las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo 26 de octubre, en que la provincia de Córdoba renovará nueve de sus 18 bancas en la Cámara de Diputados, el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, reiteró que considera fundamental para el crecimiento de la ciudad el apoyo a Provincias Unidas y defendió el plan de obras que su gestión lleva adelante.

De lleno en la campaña como referente de Provincias Unidas a nivel local, Bernarte brindó una entrevista en La Mañana de El Periódico Radio (lunes a viernes de 10 a 12) y subrayó que las obras que solucionaron problemas históricos en la ciudad, como los desagües pluviales y cloacales, más las estaciones de bombeo, fueron posibles gracias al apoyo del entonces gobernador Juan Schiaretti, que encabeza la lista d Provincias Unidas en Córdoba, y ahora de Martín Llaryora. “Necesitamos una cantidad de diputados que permita dar una discusión para defender los fondos que le corresponden a la provincia, porque al resto de las listas los diputados los eligen desde Buenos Aires y después responden a Buenos Aires”, enfatizó .

- En las últimas semanas se han inaugurado distintas obras como el polideportivo social en San Cayetano, las iluminación en el Paseo Maipú o los baños en la plaza 1 de Mayo. ¿En qué momento se encuentra la ciudad?

San Francisco es una ciudad que va contrapelo de la generalidad de Argentina, porque es una ciudad que está pasando desde el 2007 un proceso que ha generado crecimiento y desarrollo; y en este momento una gestión ordenada en lo local y un acompañamiento muy fuerte del Gobierno de la provincia de Córdoba, estamos en una ciudad que es una obradora a cielo abierto, digamos. Nosotros contabilizamos casi cien personas trabajando en estas obras que se están ejecutando en la ciudad de manera directa, más la mano de obra indirecta que esas obras generan. Luego de trabajar y solucionar los problemas bajo tierra, el tema de desagües y cloacas, las ciudades evolucionan y está en lo que sucede sobre tierra que se está dando en este momento. Y ha sido muy importante hacer realidad aquello que nosotros pedíamos que era votemos por Martín como gobernador porque le va a hacer bien a la ciudad el acompañamiento del gobierno de la provincia.

Muchas de esas obras que usted menciona también con el acompañamiento de la provincia y usted las defiende como muy importantes para su gestión también desde la oposición o algunos vecinos consideran que no son obras importantes o que no son prioritarias. ¿Qué responde a eso?

San Francisco tiene en el 100% de la ciudad agua potable, 95% cloacas, 91% gas natural, en los últimos tres años y medio hemos hecho 32 kilómetros de pavimento más el equivalente a dos kilómetros y medio más en arreglo de baches. Los problemas que tienen que ver con la prestación de servicios están prácticamente solucionados en toda la ciudad. Entonces no se trata de un tema de prioridad. Para terminar de darle cloacas al sector noroeste, tenemos que construir una estación de bombeo nueva y estamos trabajando. Pero después la Municipalidad hace un aporte muy grande en todas las obras públicas donde los vecinos no pagan el cien por ciento de la obra por contribución por mejora, sino que hacen un aporte en mano de obra y la Municipalidad aporta el capital. Cuando esté solucionado por ejemplo ese tema de la estación de bombeo vamos a trabajar sobre el tema de la cloaca. Prontamente tenemos reuniones con la gente de Brisas del Sur para ver cómo encaramos la obra de las cloacas en Brisas del Sur. Es decir que no descuidamos lo que tiene que ver con las obras de infraestructura básica. Y también avanzamos a medida que los vecinos acuerdan en su sector, porque trabajamos de la mano con con los vecinos. Ahora, cuando uno escucha muchas veces reclamos de espacios políticos, bueno también forma parte de las reglas del juego. Representan a quienes no concuerdan con las decisiones que tomamos y uno tiene que ser tolerante y convivir con eso. Nadie puede decir que la Municipalidad de San Francisco haya tomado deuda ni siquiera para construir, para hacer infraestructura. Y creo que también muy probablemente a esto nosotros lo hemos explicado mal.

¿Se refiere a la visión sobre este conjunto de obras en ejecución?

Nosotros no pensamos en obras aisladas sobre tierra. Y planteamos un sistema de obras que creo que no comunicamos lo suficientemente bien porque nuestra idea fue cómo revalorizar el San Francisco del pasado, cómo potenciar la evolución de la ciudad y cómo le damos un abrazo al futuro. Y por eso decidimos primero la restauración del Palacio Tampieri y montarnos sobre el lugar fundacional de la ciudad, el ferrocarril Central Córdoba, que pasaba sobre la espalda de los dos molinos. De ahí al Superdomo, que le pusimos el aire acondicionado frío y calor, se puede usar todo el año. Le compramos las tribunas. Hoy es un estadio que alberga eventos deportivos y culturales. Después seguimos con el edificio de la Central de Policía que eso desde 1960 que estaba pensado para un edificio, que va a conservar 54 plazas para estacionamiento, que va a tener más verde de lo que tiene. Más al oeste lo que era el edificio del Banco Córdoba que estamos acondicionando para que sea la sede administrativa de la Región Centro, pero también va a haber oficinas municipales. Ahora a mediados de noviembre vamos a conectar Libertador Norte con Libertador Sur en la Plaza Cívica, que será de uso mixto y por momentos pasarán los autos y por momentos no. En la Tecnoteca el año pasado 51 mil personas pasaron. Y un poquito más al oeste estamos recuperando el pasaje Cornaglia, lo vamos a decorar para que quede apto para que funcionen ahí fodd trucks, emprendedores y artesanos. Después recuperamos el bulevar 9 de Julio con el cantero central que va a tener senda para caminar, va atener bicisenda, mobiliario urbano, árboles, bicicleteros, bebederos. Y después generamos un pasaje peatonal y de bicisenda que fue pensado para cruzar la avenida Cervantes, porque es un lugar donde la gente durante décadas decían no sabemos por dónde cruzar, es súper peligrosa la rotonda. Esa pasarela quienes quieran seguir caminando van a tener una una conexión y en bici vas a poder seguir hasta Trigueros y ahí si doblás para el norte por la derecha te vas por bicisenda hasta Roca y de ahí llegas al corazón del polo educativo. Y si cuando llegás a Trigueros, en lugar de ir para el norte te vas para el sur por calle Chile, llegás hasta 9 de Septiembre por bicisenda y luego otra vez hacia el oeste y llegás a la nave insignia de San Francisco Polo Productivo: el Parque Industrial. Y si uno ve de arriba toda esta serie de obras, es un sistema de obras pensado en revalorizar el lugar que generó el desarrollo de nuestra ciudad. Termina con un abrazo al polo educativo y al polo productivo.

Llevando esto al plano nacional, hablando de las elecciones legislativas. ¿Qué está en juego para San Francisco y Córdoba en las próximas elecciones?

Está en juego el progreso, el futuro, la posibilidad de seguir generando mejores condiciones de vida para los vecinos. Lo primero es pedirle a nuestros vecinos y a nuestras vecinas que vayan a votar. Que no se dejen ganar por el descontento. Segunda idea, pedimos el voto para Provincias Unidas, que tiene a Juan Schiaretti como primer candidato a diputado nacional. ¿Y por qué pedimos que voten por Provincias Unidas? San Francisco tenía problemas que parecían que nunca se iban a solucionar. Siempre pasa en una ciudad plana que si llueve cien milímetros en dos horas se inunda. El tema es que se quedaba el agua cuarenta y ocho horas. Y eso ya no sucede. Pregúntele a los chicos de la heladería Haití, en Belgrano y Moreno, y a las dos horas que paró de llover uno puede ir a tomar un helado. Antes pasaban dos días. Antes no se podía dar factibilidad de cloacas porque la planta de tratamiento de los líquidos cloacales estaba rota. No podía haber más edificios o más obras. Hoy tenemos la planta depuradora de líquidos cloacales nueva. Hubo cloacas en San Cayetano, en La Milka, pero también en Savio, Maipú, Las Rosas, Casonas del Bosque, la parte que le faltaba de San Martín y de Hipólito Bouchard. Casi por una cuestión de gratitud, es lógico pensar que lo mejor para la ciudad es votar a la lista de Provincias Unidas. Necesitamos una cantidad de diputados que permita dar una discusión para defender los fondos que le corresponden a la provincia, porque al resto de las listas los diputados los eligen desde Buenos Aires y después responden a Buenos Aires, no responden al gobernador de la provincia y no defienden los intereses de Córdoba. Por lo tanto, votar para Provincias Unidas es lo mejor para la provincia de Córdoba y también es lo mejor para el país, porque a partir del 26 de octubre se viene el planteo de un modelo de gestión del Estado racional que nos lleve a un a un país normal donde el estado se ocupe de las cosas importantes y necesarias. Provincias unidas ya reúne al veinticinco por ciento de la totalidad de gobernadores. No importó de qué partido político venís, sino ¿qué podemos generar en común desde el interior productivo para un país normal?

Recientemente usted mencionó que ir de Buenos Aires significaba tomar un café y volver con las manos vacías, en el sentido de que no hay gestión nacional y no hay encuentran respuestas a proyectos o problemas que ustedes puedan plantear. ¿En qué casos lo notan?

Para contarle alguno de los casos concretos nosotros fuimos con un grupo de intendentes de la ruta 158 a reunirnos con el secretario de Transporte de la Nación y a plantearle la problemática. Cuando nos fuimos, a los diez días lo echaron y no hubo más posibilidad de contactarse con nadie con capacidad de decisiones. Se cerró el registro de motos en San Francisco y todos los legajos de acá se mudaron a Rafaela, es un trastorno para los vecinos. Y fuimos a hablar con el director del Registro Nacional de la Propiedad Automotor en el ámbito de motocicletas y nos dijeron que la gente de Rafaela había alquilado un inmueble para poner los legajos de San Francisco y ahora no se lo podían sacar. Esa fue la respuesta. Estoy contando casos concretos. Pedimos que nos den el uso las tierras de los ferrocarriles para proyectos de desarrollo, hace más de un año que venimos buscando respuestas. Nunca te convocan a una reunión para ver cuál es la realidad, cuáles son las necesidades, cómo podemos trabajar en conjunto. Jamás. Nunca vi un gobierno central que no entienda otra cosa por fuera de la General Paz. Hay un desconocimiento profundo en el gobierno nacional sobre las realidades del país. Entonces creo que también eso ha sido percibido por la ciudadanía y se ha dado un quiebre en el vínculo entre el presidente.