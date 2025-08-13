A un año de asumir la conducción del Centro Vecinal de barrio Sarmiento, Marcelo Pérez repasó los avances logrados junto a su equipo de trabajo, con mejoras edilicias en la sede, obras finalizadas, proyectos en marcha y nuevas propuestas para seguir fortaleciendo el vínculo con la comunidad.

“Estamos trabajando con un grupo de gente que deja sus tareas para reunirse de noche, planificar, soñar. Porque en esto hay que ponerle el corazón”, explicó Pérez en La Mañana de El Periódico, quien además destacó el rol del centro vecinal como nexo entre las demandas barriales y la municipalidad: “Soy el intermediario. Recibo los reclamos de los vecinos y los gestiono para que todo sea más ordenado”.

Entre las tareas cotidianas, mencionó problemáticas comunes como residuos en la vía pública, perros sueltos o la presencia de equinos. En todos los casos, admitió, el objetivo es priorizar lo más urgente y coordinar soluciones con el municipio o las fuerzas de seguridad.

Sede renovada

Durante su gestión, una de las prioridades fue mejorar la sede del centro vecinal, que ya cuenta con calefacción, aire acondicionado, piso flotante y una estética cuidada. “Venimos de hacer un evento recientemente. Y todo eso lo logramos con recursos propios, donaciones de vecinos y la colaboración de comerciantes del barrio”, detalló Pérez.

Entre las obras finalizadas, se destacan los nuevos asadores en el salón más pequeño de la sede. También se concretó la instalación de piso flotante, donado por una empresa local y colocado con mano de obra pagada gracias a la recaudación de un té bingo y aportes voluntarios.

La sede funciona además como espacio de encuentro comunitario, con talleres que se dictan todos los días para distintas edades. “Seguramente si ven el centro vecinal abierto es porque se está dictando algún taller. Hay propuestas para todos los gustos y con un costo muy accesible”, invitó.

Entre los proyectos a futuro, uno de los más significativos es el cerramiento del quincho, una obra que será bautizada con el nombre de Alberto García, ex vicepresidente del Centro Vecinal, fallecido recientemente. “Fue alguien que trabajó hasta hace poco con nosotros, y queremos rendirle un homenaje muy especial”, anunció Pérez.

El espacio será acondicionado con piso y detalles estéticos, y quedará como un símbolo del compromiso barrial.

Además, el presidente del centro vecinal remarcó la intención de sumar nuevas comisiones colaboradoras para tareas específicas: “Ya está conformada la comisión directiva, pero queremos invitar a vecinos y vecinas a sumarse. Puede ser para organizar fiestas, mejorar espacios o simplemente aportar ideas. Todo suma”.

Actualmente, ser socio del centro vecinal tiene un costo bimestral de $2.000, fondos que se destinan al pago de servicios básicos y mantenimiento de la sede.

Seguridad y diálogo con el municipio

Otro de los temas centrales es la seguridad. Barrio Sarmiento, por su tamaño y ubicación estratégica —junto a los límites con Frontera y Josefina—, ha sido históricamente una zona con desafíos en esta materia. Sin embargo, Pérez destacó mejoras recientes gracias a una fuerte articulación institucional.

“El barrio cuenta hoy con un móvil de la seguridad local las 24 horas, uno de la Departamental y otro del GEM, que patrulla entre La Milka y nosotros”, explicó. A eso se suma la implementación del programa “Ojos en Alerta” y la instalación de luminarias LED, lo que —según su mirada— “cambió completamente el panorama”.

“La gente tomó conciencia de que la seguridad la hacemos entre todos. Ya no se quedan pasivos cuando escuchan una alarma. Usan la aplicación, se comunican. Eso marca una diferencia”, aseguró.

En ese marco, días atrás el intendente Damián Bernarte visitó el barrio junto a todo su gabinete. “Fuimos el primer centro vecinal que recibió. Escucharon nuestras inquietudes sobre servicios, mantenimiento de espacios públicos y fuerzas de seguridad. Y pudimos decirle que, en nuestro caso, la gestión ha sido impecable”, destacó Pérez.

Té Bingo solidario junto al Refugio de Mascotas

Como primicia, el presidente vecinal anunció un evento solidario en conjunto con el Refugio de Mascotas y el Centro Vecinal de barrio Roca. Será el próximo domingo 7 de septiembre, con un té bingo que se realizará en el ingreso del Superdomo.

“El Refugio hace un trabajo bárbaro. Y esta es una manera de acompañarlos, de generar recursos entre tres instituciones que trabajan con mucho esfuerzo. Más cerca de la fecha vamos a difundir los espectáculos, los premios y cómo conseguir los cartones”, adelantó.

Convocatoria abierta

Finalmente, Pérez hizo un llamado a los vecinos y vecinas del barrio Sarmiento: “El vecinalismo necesita gente. No importa la edad. Todos podemos aportar. Es una forma de despejarte, de comprometerte con el lugar donde vivís. No hay que esperar a que otro lo haga”.

Y cerró con una invitación concreta: “Los talleres están abiertos, son accesibles y hay para todas las edades. Qué mejor que aprovecharlos”.