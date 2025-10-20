Los vecinos de barrio San Cayetano ya cuentan con el flamante Polideportivo Social, un lugar recreativo y deportivo que se había anunciado a inicios de 2025. Este tipo de espacios son parte de una iniciativa provincial con el objetivo de crear más espacios barriales de contención.

Este fue el tercero en inaugurarse en San Francisco, está provisto de un playón cubierto con estructura metálica y paneles de chapa galvanizada, con una superficie de hormigón de 600 m², además de un módulo habitacional de 65,6 m² que incluye una oficina, un salón de usos múltiples, tres baños y un depósito.

En su entorno también hay equipamiento recreativo como juegos infantiles; equipamiento deportivo y equipamiento general como bancos, mesas de hormigón y cestos de basura.

Cabe destacar que el siguiente espacio de este tipo será el de barrio La Milka que se anunció también en conjunto con el de San Cayetano, los demás se encuentran en Parque y Bouchard.