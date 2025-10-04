En el marco del programa de ampliación del alumbrado con tecnología LED en la ciudad de San Francisco, el municipio concretó la instalación de 170 luminarias de 50 W marca Italavia en un sector de barrio La Florida, reemplazando igual cantidad de artefactos equipados con lámparas de sodio de alta presión de 70 W.

Las tareas fueron ejecutadas por personal de la empresa Mantelectric S.R.L., responsable de la obra, y forman parte del plan de modernización del sistema de alumbrado público impulsado por la Municipalidad.

El acto de habilitación fue encabezado por el intendente Damián Bernarte, acompañado por funcionarios del Departamento Ejecutivo, concejales, autoridades del centro vecinal, vecinos e invitados especiales.

Durante su discurso, el intendente destacó la importancia de continuar con el reemplazo de luminarias tradicionales por tecnología LED: “Estas obras mejoran la calidad lumínica, embellecen los barrios y contribuyen al cuidado del ambiente. No son un gasto, son una inversión en seguridad y bienestar para los vecinos”.

Bernarte también valoró el trabajo conjunto con las instituciones barriales: “San Francisco tiene una característica muy particular, que es el trabajo asociado entre la Municipalidad y los centros vecinales. Este sistema colaborativo permitió concretar obras como gas, cloacas, pavimento o cordón cuneta. La participación vecinal es clave para seguir avanzando”.

Asimismo, convocó a los vecinos de La Florida a renovar sus autoridades barriales “de manera democrática y en paz, para fortalecer el diálogo y sumar las inquietudes del sector a la Federación, lo que permitirá mejorar los servicios en toda la comunidad”.

El intendente anunció que el plan continuará próximamente en barrios Iturraspe, Vélez Sarsfield, Procrear y LoTengo, completando así el eje este de la ciudad con iluminación LED.

Por su parte, César Gómez, vecino del sector, agradeció la obra: “La nueva iluminación nos trae más seguridad. Es algo que esperábamos hace tiempo y mejora la calidad de vida de todo el barrio”.