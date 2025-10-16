La Municipalidad de San Francisco habilitó el nuevo sistema de iluminación LED en barrio Iturraspe, en el marco del plan de modernización del alumbrado público que se desarrolla en el sector este de la ciudad. La intervención incluyó el reemplazo integral de 56 luminarias de sodio de alta presión por nuevas unidades LED de 50W marca Italavia, lo que mejora la visibilidad, reduce el consumo energético y refuerza las condiciones de seguridad en la vía pública.

Según informaron desde el municipio, la obra beneficia de manera directa a 2.500 vecinos y se complementa con otros puntos del sector este donde ya se han instalado luminarias LED: La Milka, Sarmiento, La Florida, Parque, Corradi, El Prado, San Cayetano, San Francisco, Hospital, Catedral, y sectores del microcentro y calle López y Planes. En total, ya se han reemplazado 2.325 artefactos en 11 barrios.

Durante el acto de habilitación, el intendente Damián Bernarte destacó que esta obra es parte del objetivo de lograr iluminación LED total en el eje este, desde avenida del Libertador hasta el camino interprovincial. “Al mejorar la iluminación, se generan condiciones más desfavorables para quienes pretenden cometer un ilícito y más favorables para su investigación”, explicó.

Bernarte también remarcó que la ciudad mantiene un nivel alto en servicios públicos: “En San Francisco tenemos el 100 % de agua potable; el 95 % tiene cloacas y el 91 % cuenta con gas natural. Se ha trabajado mucho para lograr estos estándares de calidad de vida”.

A su vez, la vecina María Rosa Marino agradeció la obra en nombre del barrio: “Tanto yo como muchos vecinos teníamos muy poca iluminación y nos sentíamos inseguros. Hoy parece de día durante la noche, así que estamos felices. Gracias al intendente y a toda la gestión”.

La obra fue ejecutada por la empresa Mantelectric S.R.L., y contó con el respaldo de la comunidad, que había planteado la necesidad de contar con mejor iluminación. El sistema LED, además de su eficiencia energética, ofrece mayor durabilidad, mejor calidad lumínica y menores costos de mantenimiento, posicionándose como una solución técnica y ambientalmente sostenible.