La Municipalidad de San Francisco habilitó la instalación de 67 nuevas luminarias LED en barrio Corradi, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de alumbrado público. Los trabajos se realizaron en varios sectores, incluyendo el Loteo Boutique, distintas calles del barrio y espacios verdes, alcanzando a unos 500 vecinos.

Según informó la Municipalidad de San Francisco, en el Loteo Boutique, delimitado por avenida Primeros Colonizadores, Vélez Sarsfield, calle Guatemala y calle México, se colocaron 27 luminarias.

En otro sector, entre calle México y avenida Rosario de Santa Fe, desde Vélez Sarsfield hasta avenida Garibaldi, se reemplazaron 33 unidades. Además, se renovaron cuatro luces en la Plazoleta Güemes y tres en la Plaza Religiosa Misioneras de la Inmaculada Concepción.

Los artefactos instalados corresponden a luminarias marca Italavia de 50W y Akai de 55W. Los trabajos fueron realizados en conjunto entre la empresa Mantelectric y el municipio. Aún resta intervenir en avenida Garibaldi, entre avenida Rosario de Santa Fe y Pueyrredón, y en calle México, entre Primeros Colonizadores y Pueyrredón, donde se llevará a cabo una obra mayor con recambio de cableado, colocación de columnas, postes y lámparas LED.

En el acto de inauguración participaron el intendente Damián Bernarte, el secretario de Infraestructura Carlos Ortega, integrantes del Ejecutivo, autoridades del Centro Vecinal y vecinos del barrio. “Este centro vecinal tiene una comisión muy activa que se preocupa por los problemas del barrio. Ese es el mecanismo de trabajo adecuado para generar buenos resultados”, expresó Bernarte.

El intendente destacó también que estas obras forman parte de un proceso integral de modernización: “Después de tener la posibilidad de arreglar lo que no se ve, estamos en un proceso de transformar San Francisco en lo que tiene que ver con lo que va sobre la superficie y para eso estamos en un trabajo sobre lo que fue el eje fundacional de la ciudad”.

Por su parte, el presidente del Centro Vecinal, Mauricio Amantini, agradeció la obra: “A través de estas obras se están acercando soluciones a los problemas que tenemos en los barrios. Vemos el constante funcionamiento de las distintas áreas de la Municipalidad mostrando que están pendiente de solucionar los problemas de los vecinos”.

En tanto, el vecino José Luis Vaira señaló que la nueva iluminación mejoró la seguridad: “Ahora el barrio parece que está de día a toda hora y eso para nosotros como vecinos es una gran tranquilidad. Hoy que tenemos la nueva iluminación en el barrio nos muestra un cambio enorme y eso nos lleva a vivir más seguros, especialmente a quienes llegamos a última hora del día a casa”.