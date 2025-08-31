El Centro vecinal del barrio 9 de Septiembre organiza una gran fiesta para conmemorar los 50 años del barrio, con un evento que se realizará el sábado 14 de septiembre a las 15.30 en la Plaza San Martín.

La jornada contará con actividades para toda la familia habrá música en vivo, baile, sorteos y una cantina popular y los vecinos deberán llevar sus reposeras solamente.

Actuarán Los Cuatro Rumbos, Entre Amigos, Lily Biotti, Nilda Vega, Los Peregrinos, además del Taller de Danzas Folclóricas del barrio 9 de Septiembre, el Instituto de Karate y una pareja de tango.

La entrada es libre y gratuita, y en caso de mal tiempo, el evento se reprogramará para el domingo siguiente.