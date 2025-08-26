Con el objetivo de afianzar su vínculo con el interior productivo de la provincia, el Banco de Córdoba (Bancor) llevó a cabo este martes en San Francisco una nueva edición de su Jornada de Negocios 2025, un espacio de encuentro con clientes y referentes económicos de la región. El evento se realizó en el Salón Point del Hotel Soho y reunió a más de 140 representantes de empresas agropecuarias, industrias y pymes del departamento San Justo.

Durante la jornada, el presidente de Bancor, Raúl Paolasso, encabezó una presentación institucional en la que expuso las principales herramientas financieras que ofrece la entidad, junto a referentes de áreas clave como agronegocios, comercio exterior, finanzas y fondos comunes de inversión.

“Estamos en San Francisco porque queremos presentarnos como somos: un banco cercano, de puertas abiertas. A diferencia de otras entidades con sede en Buenos Aires, nosotros tenemos casa matriz en Córdoba y un fuerte arraigo territorial”, afirmó Paolasso.

Un banco con presencia territorial y foco en el cliente

Bancor cuenta actualmente con 153 sucursales y 880 cajeros automáticos, lo que representa el 40% del total de sucursales del sistema financiero en Córdoba y el 50% de los cajeros automáticos en la provincia. Sin embargo, desde la conducción del banco aseguran que la presencia territorial no es suficiente y que es clave fortalecer el vínculo directo con los sectores productivos.

“Estas jornadas nos permiten intercambiar ideas, escuchar propuestas y generar sinergias con nuestros clientes. Nuestro objetivo es acompañarlos con instrumentos financieros a medida, más allá de productos tradicionales como el plazo fijo”, explicó Paolasso. Y subrayó: “Queremos que nos elijan como su banco principal”.

Durante el evento también se destacó la nueva estructura del banco, orientada a brindar atención especializada por segmentos, con gerencias específicas para agronegocios, comercio exterior y banca individual, y una fuerte apuesta por las herramientas digitales y la innovación tecnológica.

Una agenda enfocada en negocios, inversiones y desarrollo territorial

La jornada comenzó con una serie de presentaciones breves por parte de especialistas de Bancor. El bloque de Agronegocios estuvo a cargo de Evangelina Salloum, Líder de Agronegocios, quien explicó los productos diseñados especialmente para el sector rural. Luego, Pablo Ceballos, del área de Comercio Exterior, expuso sobre las oportunidades y servicios para exportadores cordobeses.

A las 10:10, fue el turno del bloque financiero con las intervenciones de Gustavo Guelbert, CFO de Bancor, y Gonzalo Santos, Líder de Ventas de Bancor Fondos, quienes repasaron las alternativas de inversión disponibles a través del fondo común de inversión Champaquí.

Tras un breve coffee break, llegó uno de los momentos más esperados de la mañana: la presentación del economista Salvador Di Stefano, disertante invitado, quien brindó un análisis económico de coyuntura con foco en los mercados, las perspectivas para el agro y el impacto del contexto nacional en la región productiva del este cordobés. Su exposición se extendió por 45 minutos y fue seguida de una ronda de preguntas del público.

El cierre del encuentro se realizó pasadas las 11:30, con una fuerte participación de empresarios y empresarias locales, interesados en conocer nuevas herramientas financieras y en generar vínculos con el banco.

Más de $750.000 millones en créditos al agro

Uno de los ejes principales del encuentro fue el rol del banco en el financiamiento al sector agropecuario, clave en la economía del este cordobés. Paolasso precisó que en 2024 Bancor ya otorgó más de $750.000 millones en préstamos al agro y su cadena de valor, y que para 2025 se proyectan calificaciones crediticias por más de 1,5 billones de pesos para el mismo sector.

“Siempre hemos estado cerca del campo. Lo que estamos haciendo ahora, por impulso del gobernador Martín Llaryora, es redoblar nuestra presencia en todo el territorio: participamos con stand propio en ferias como Expoagro y Agroactiva, y ahora también en los eventos organizados por las sociedades rurales de cada localidad”, detalló el presidente del banco.

Además, se destacaron las líneas de crédito subsidiadas vigentes para la compra de maquinaria agrícola y herramientas destinadas a capital de trabajo y financiación de cheques, medidas que buscan acompañar al sector en un contexto de recuperación y transformación.

La Jornada de Negocios en San Francisco forma parte de un recorrido que Bancor realiza por distintas ciudades del interior provincial, con escalas previas en Córdoba capital, General Deheza, Villa María, Río Cuarto, Jesús María, y próximos encuentros previstos en Carlos Paz y Marcos Juárez.