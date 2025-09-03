Bajaron las tempertauras: qué dice el pronóstico para hoy

Bajaron las temperaturas. Hasta las 7, la mínima fue de 7,1° y se espera una máxima que apenas pise los 13°.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para hoy cielo parcialmente nublado y vientos leves.

Pronóstico extendido

Para este viernes, sábado y domingo se espera buen tiempo con vientos leves y nubosidad variable. Las temperaturas seguirán siendo bajas pero la máxima irá en leve ascenso.