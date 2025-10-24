Bacheo en barrio Jardín: la Municipalidad de San Francisco continúa con las mejoras viales
En el marco del Plan de Bacheo, esta semana se realizaron obras en distintos sectores del barrio y se prevén nuevas intervenciones para los próximos días.
La Municipalidad de San Francisco avanza con su Plan de Bacheo en diferentes zonas de la ciudad. En esta oportunidad, las tareas se centraron en barrio Jardín, donde se ejecutaron reparaciones en varios puntos clave para mejorar la infraestructura vial.
Con un total de 183 metros cuadrados de hormigonado, los trabajos se realizaron en:
- Av. 9 de Septiembre al 2251
- Intersección de Av. 9 de Septiembre y Alem
- Cruce de Av. Juan B. Justo y French y Berutti
Desde el municipio informaron que la próxima semana continuarán las obras en la misma zona, con el arreglo del segundo paño de calzada en la intersección de Av. Juan B. Justo y French y Berutti.
Estas mejoras forman parte de un programa integral que busca optimizar la circulación, garantizar mayor seguridad vial y responder a las demandas de los vecinos y vecinas de San Francisco.