Bacheo en barrio Jardín: la Municipalidad de San Francisco continúa con las mejoras viales

La Municipalidad de San Francisco avanza con su Plan de Bacheo en diferentes zonas de la ciudad. En esta oportunidad, las tareas se centraron en barrio Jardín, donde se ejecutaron reparaciones en varios puntos clave para mejorar la infraestructura vial.

Con un total de 183 metros cuadrados de hormigonado, los trabajos se realizaron en:

Av. 9 de Septiembre al 2251

Intersección de Av. 9 de Septiembre y Alem

Cruce de Av. Juan B. Justo y French y Berutti

Desde el municipio informaron que la próxima semana continuarán las obras en la misma zona, con el arreglo del segundo paño de calzada en la intersección de Av. Juan B. Justo y French y Berutti.

Estas mejoras forman parte de un programa integral que busca optimizar la circulación, garantizar mayor seguridad vial y responder a las demandas de los vecinos y vecinas de San Francisco.