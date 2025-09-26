Durante la mañana de este viernes, el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, visitó la obra de refuncionalización del ex edificio del Banco Córdoba, que será reconvertido en la sede regional de la Región Centro y que también alojará dependencias municipales. Lo hizo acompañado por el secretario de Infraestructura municipal, Carlos Ortega, y el arquitecto Franco Ronconi, representante de la empresa SICON SRL, a cargo de los trabajos.

El inmueble, ubicado en el Centro Cívico local y considerado uno de los espacios más simbólicos del llamado “Eje del Centenario”, avanza con un 20% de ejecución a poco más de un mes de iniciados los trabajos, con un plazo de obra estimado en nueve meses.

“Este icónico lugar se va a transformar en la sede de la Región Centro, donde va a funcionar además el área de Obras Privadas de la Municipalidad y la sede de la Comunidad Regional San Justo”, explicó Bernarte.

“Estamos con mucha alegría de ver tanto personal trabajando, porque la obra pública genera trabajo. San Francisco prepara una nueva imagen, una nueva cara, pensando en los próximos 30 años”, agregó el intendente.

Una obra estratégica para la ciudad

El secretario de Infraestructura, Carlos Ortega, explicó que el municipio realiza la inspección técnica de la obra en representación de la Comunidad Regional, responsable de la ejecución. Aseguró que los avances son “notorios” y que la planificación se viene cumpliendo según los plazos.

Además, indicó que el proyecto contempla 400 m² destinados a dependencias municipales, que funcionarán como anexo dentro del edificio refuncionalizado. Ortega también destacó el valor patrimonial del inmueble y el desafío de intervenirlo manteniendo ciertos elementos originales.

“Es importante remarcar el inmenso desafío de lo que significaba intervenir este inmueble, un ícono de la ciudad, que forma parte del centro cívico histórico y del eje del centenario”, expresó.

Nuevas funciones, mismo espíritu

Por su parte, el arquitecto Franco Ronconi, de la firma SICON SRL, detalló que se están reacondicionando los tres niveles del antiguo banco, respetando algunas áreas históricas, pero generando espacios totalmente nuevos.

“Se harán oficinas nuevas, sala de conferencias, sectores sanitarios y de cocina, además de oficinas para las tres provincias que integran la Región Centro: Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos”, explicó.

También se prevé un sector destinado al público general, especialmente pensado para recibir visitantes en conferencias y eventos institucionales.

Finalmente, Ronconi adelantó que el proyecto también incluirá la renovación de la plazoleta 9 de julio, donde se ejecutarán trabajos de impermeabilización, restauración y reacondicionamiento del espacio verde, con el objetivo de que acompañe estéticamente al nuevo edificio gubernamental.

La obra forma parte de una visión integral de desarrollo urbano que apunta a revitalizar el centro cívico de San Francisco, revalorizando su patrimonio edilicio y dotándolo de nuevos usos públicos y comunitarios.