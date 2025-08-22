El programa de construcción de Polideportivos sociales de la provincia sigue afianzándose en San Francisco. El intendente Damián Bernarte recorrió el avance de la obra en barrio San Cayetano, éste se convertirá en el cuarto en su tipo dentro de la ciudad.

Los Polideportivos son construidos con el objetivo de promover la inclusión social y deportiva. En este caso el municipio aportó el terreno donde se edifica y la construcción está a cargo del gobierno provincial. "Estamos visitando el de San Cayetano que tiene un importante avance. Estos espacios llevarán la posibilidad de generar no solo lugares para la práctica del deporte, sino también para la actividad social y cultural de los barrios”.

Bernarte subrayó la importancia de nuevos puntos como centros de desarrollo comunitario: “Estos lugares terminan siendo centros sociales que, seguramente, el día de mañana, se constituirán como estructuras barriales de carácter deportivo, posibles iniciadores de clubes. Tiene que ver con la posibilidad de generar oportunidades y con tender a igualar a todos los sectores de la ciudad”.

Por otro lado, el secretario de Infraestructura Carlos Ortega, brindó detalles técnicos de la obra que estará finalizada para mediados de septiembre. Por un lado está colocada el 100% de la estructura metálica la cual tiene una dimensión de 33 x 18 metros.

"Actualmente, se está a la espera del inicio de la nivelación y compactación del suelo, para luego avanzar con el hormigonado y la etapa final, que incluye la colocación de aros de básquet, fútbol, redes, tejidos y todos los elementos de protección necesarios”, afirmó.

Cabe destacar que en paralelo se construye un mismo espacio en barrio La Milka, en este caso pronto llegará la estructura para poder terminarlo.