Avanza la obra de cordón cuneta en la zona norte de Frontera

La obra de cordón cuneta en Frontera avanza a buen ritmo y esta semana el intendente Oscar Martínez recorrió los trabajos que se llevan adelante en calle 7, entre 52 y 56, y en calle 52, entre 5 y 7, en la zona norte de la ciudad.

La obra tiene un 60% de avance y forma parte de una intervención estratégica para optimizar el drenaje, brindar mayor seguridad vial y acompañar el crecimiento ordenado de este sector de la ciudad.

La intervención contempla trabajos en 13 cuadras con la realización del cordón cuneta. Esto permitirá mejorar el drenaje pluvial, la circulación vial y peatonal mejorando la calidad de vida de los vecinos.

La inversión es superior a los $110 millones y la ejecución de los trabajos depende de la empresa ACAFE S.A., mientras que el hormigón es provisto por Passamonte Comercial S.A.