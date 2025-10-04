Avanza la Autopista 19 y en breve reactivarían el tramo cerca de San Francisco

Tras el inicio de los trabajos en el tramo Santiago Temple–Arroyito de la Autopista Nacional 19, el Gobierno de Córdoba prepara para un nuevo anuncio que marcaría la reactivación de otro sector clave de la obra: el que va de San Francisco a Cañada Jeanmaire. Aunque restan confirmar detalles, la próxima semana se concretaría un acto a la altura de la localidad de La Francia, que podría ser el lunes, con la presencia del gobernador Martín Llaryora, el intendente Damián Bernarte y autoridades provinciales y municipales de la región.

El nuevo frente de obra abarcará el trayecto cuyos trabajos fueron divididos en dos secciones: Cañada Jeanmaire–Devoto (16,8 kilómetros) y Devoto–San Francisco (16,7 kilómetros). Ambos tramos fueron preadjudicados a la empresa Benito Roggio e Hijos, en el marco del proceso licitatorio que organizó la concesionaria Caminos de las Sierras para acelerar la finalización de la autopista.

El anuncio se dará apenas días después de que Llaryora encabezara en Santiago Temple el lanzamiento de la construcción del primer tramo de 29,4 kilómetros, entre esa localidad y Arroyito. Esa obra, a cargo de la empresa José J. Chediack S.A.I.C.A., demandará una inversión de 67.760 millones de pesos y un plazo de ejecución de 18 meses.

Durante el acto de inicio, el mandatario calificó la jornada como “histórica” y recordó que el reclamo por la transformación de la Ruta 19 comenzó en los años 70 y se intensificó con el llamado “grito de San Justo”. “Quiero honrar la memoria y a las familias de quienes murieron en esta ruta. Les decimos que no nos olvidamos de ellos, que hay un gobierno humano, que no es cruel, para que no haya más muertes en esta ruta, para que sea una verdadera ruta del progreso, de la paz, del crecimiento y del desarrollo. A ellos les dedico este inicio de obra”, señaló.

La Provincia decidió asumir la construcción de la autopista con fondos propios, tras la definición del Gobierno nacional de Javier Milei de no destinar recursos a la obra pública. “Sigo reclamando, porque no es justo que tengamos que hacer esta obra con recursos propios. La Provincia pone más recursos a la Nación de los que vuelven y encima tenemos que hacernos cargo de obras nacionales”, cuestionó Llaryora.

El proyecto completo de la Autopista 19 es considerado estratégico para la conectividad del Mercosur y la seguridad vial. Por el corredor circulan más de 3 millones de vehículos al año, con una de las tasas de siniestralidad más altas del país. La traza unirá a Córdoba con San Francisco y Santo Tomé (Santa Fe), formando parte del corredor bioceánico Atlántico–Pacífico.

La futura reactivación en La Francia marcará el inicio de una nueva etapa de los trabajos, con la expectativa de que el corredor completo deje atrás décadas de postergaciones y se convierta en un motor para la producción y el desarrollo regional.

Detalles de la obra

Según detalló la Provincia, la obra para terminar la autopista 19 contará con una doble calzada con cantero central de 30 metros, doble calzada por sentido, banquinas pavimentadas y calles colectoras frentistas, cuatro accesos y distribuidores a las localidades de Devoto, Colonia Marina, Tránsito y Los Chañaritos; seis retornos de distinto nivel, dos puentes de 150 metros sobre el río Xanaes; además de obras de iluminación señalización, drenaje y forestación.