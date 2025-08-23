Avanza la actualización del Código de Edificación en San Francisco

La ciudad de San Francisco se encuentra en una etapa clave del proceso de actualización de su Código de Edificación, una herramienta fundamental que definirá los lineamientos para el desarrollo urbano hasta el año 2040.

Autoridades municipales, representantes del Concejo Deliberante, profesionales del Colegio de Arquitectos e Ingenieros y especialistas se reunieron en la Tecnoteca para avanzar en la construcción de un marco normativo acorde a las necesidades futuras.

El secretario de Infraestructura, Carlos Ortega, explicó que este trabajo se viene desarrollando desde hace tiempo y que, tras asumir el cargo, introdujeron cambios metodológicos que incluyeron talleres periódicos junto a instituciones clave. “Estudiamos el San Francisco que pretendemos en el futuro, con una visión al 2040”, indicó.

El proceso se encuentra actualmente en la etapa de cierre preliminar de la normativa urbanística. Ortega adelantó que en las próximas semanas se espera comenzar con la redacción de ordenanzas y normas de implementación que conformarán el documento definitivo.

Por su parte, la arquitecta Luciana Repiso, asesora externa del proyecto, detalló que el proceso se organizó en distintas etapas a lo largo de dos años. “La primera consistió en compartir con distintos actores el modelo de ciudad futura. A partir de ahí se construyeron lineamientos para armar la propuesta normativa urbanística y de edificación. Hoy cerramos la segunda etapa, de carácter técnico y participativo, y luego vendrá la tercera, con las modificaciones finales”, explicó.

En la misma línea, la especialista Nadia Barba subrayó la importancia de esta actualización normativa para una ciudad como San Francisco, destacando su escala y jerarquía provincial. “Es una propuesta muy diversa: habrá nuevos corredores urbanos y lineamientos más claros, lo que facilitará la tarea de desarrollistas, emprendedores, constructores y profesionales. La idea es que exista un único documento, sistematizado y de fácil acceso, que contenga toda la información urbanística y de edificación”, sostuvo.

Ortega también hizo hincapié en que el nuevo código no será solamente una normativa, sino una “guía fundamental” para quienes proyectan y construyen en la ciudad. Además, adelantó que la iniciativa contempla la digitalización completa de estas herramientas, con el fin de democratizar el acceso a la información: “El objetivo es que cualquier persona pueda consultar los datos de manera ágil y sencilla, sin necesidad de ir al municipio”, concluyó.