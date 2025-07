Autovía 19: el vecino que documentó el socavón habló y dejó un mensaje contundente

La imagen recorrió toda la región en minutos. Un socavón de dimensiones peligrosas en el kilómetro 113 de la Autovía 19, cerca de Arroyito, encendió las alarmas de los automovilistas que a diario circulan por esa vía clave entre San Francisco y Córdoba capital. El video, grabado por Ariel Angulo y viralizado a través de redes sociales y medios de comunicación, no solo expuso el deterioro vial, sino que dejó un fuerte llamado de atención sobre la seguridad en las rutas.

En diálogo con El Periódico, Ariel relató cómo tomó la decisión de grabar la situación:

“Yo pasaba siempre y veía esos socavones en la banquina. Viste que uno pasa, lo ve y sigue de largo… pero esta vez paré y me di cuenta que era un socavón grande, que estaba socavando y la ruta quedaba como en el aire. Pensé: si para un auto, un camión o alguien que se desvía, se puede caer ahí. Es un abismo”, relató.

Con la experiencia amarga de haber reventado un neumático años atrás en otra ruta por esquivar un pozo, Angulo decidió visibilizar el problema sin apuntar contra nadie: “Yo no critico a nadie, solo pido que alguien tome cartas en el asunto. No sabía si le correspondía al peaje, al consorcio caminero o a la provincia, pero había que arreglarlo”, explicó.

El impacto de su video no tardó en hacerse sentir. Según contó, al volver a pasar por el lugar semanas después, se llevó una grata sorpresa: “La banquina ya estaba arreglada y la habían ensanchado unos 4 metros. De tener un riesgo absoluto, pasó a estar mucho más seguro”, describió, destacando que el poder de la difusión ciudadana fue clave.

Angulo aprovechó para enviar un mensaje a quienes cuestionaron su actitud de grabar antes que señalizar el lugar: “Muchos me dijeron por qué no me bajé a poner un tacho. Pero yo creo que más que criticar desde el sillón, hay que hacer algo. Con un video se puede generar conciencia y prevenir. Después cuando pasa la tragedia, todos dicen ‘yo sabía que iba a pasar’. Hay que actuar antes”, sostuvo.

Finalmente, el vecino anticipó que seguirá visibilizando problemas similares en otras rutas: “No me creo un héroe, pero si con el celular puedo evitar un accidente, lo voy a hacer”, cerró.

El video original superó miles de reproducciones en TikTok y fue replicado en distintas redes sociales, generando también respuestas airadas contra las autoridades de Vialidad Nacional, a cargo del mantenimiento de ese tramo. Por ahora, los usuarios esperan que la reparación realizada sea solo el comienzo de un plan de conservación más amplio para toda la Autovía 19, una vía vital para la región.