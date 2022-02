Esta semana finalmente llegaron los autotest a las farmacias de la ciudad y zona tras varios meses de anuncios. En este sentido, la presidente del Colegio de Farmacéuticos de San Francisco, Nora Glagliano, confirmó que ingresaron de una marca autorizado por Anmat y prácticamente todas las farmacias de la ciudad y región están registradas para comercializarlos.

"Llegó una sola marca, las otras que se esperaban y estaba autorizados no arribaron por el momento", comentó en La Mañana de El Periódico Radio FM 97.1.

"Tienen un costo de aproximadamente 1650 pesos, vienen con un precio uniforme porque tenemos un precio de compra y las droguerías nos dicen el precio que debemos venderlos", sostuvo.

"Son dispositivos importados, que llegan a la aduana y autorizados por Anmat. Las farmacias tuvimos que registrarnos para poder vender los autotest. La mayoría se las farmacias de San Francisco y zona están autorizadas para comercializarlos", dijo la farmacéutica.

¿Por qué creen que llegaron tarde?

Desde el Colegio de Farmacéuticos consideran que los autotest llegaron tarde a la ciudad y zona debido a que se esperaban en el momento en que había gran demanda de testeos.

"Ahora con esto de que bajaron los contagios no hay mucha demanda. No me gusta decirlo, pero hay que remarcar que llegaron tarde, porque el objetivo era tenerlos cuando había muchos casos para que las personas que no querían hacer fila de 2 o 3 horas en los centros de testeos tengas esta alternativa", explicó Gagliano.

"Acá siempre llegamos después que pasan las cosas. Si los hubiéramos tenido un mes y medio antes cuando se autorizaron hubiese sido mejor", comentó

¿Cómo funcionan?

Las farmacias están preparadas para asesorar a los clientes sobre cómo debe utilizarse y los pasos a seguir en caso de dar positivo el resultado.

"Primero se registra a la farmacia para poder comercializarlo, luego hay que anotar a la persona que lo va a utilizar con nombre, apellido, dni y teléfono de contacto para informarlo", indicó Nora Gagliano.

"Cuando los test llegan se cargan a un sistema para que esté notificado qué una farmacia compró cierta cantidad de test. Después nosotros lo vendemos, se hace una declaración jurada y se le da una parte al paciente. Se debe informar si el resultado es positivo, negativo, mal realizado, o lo va hacer más adelante", agregó.

El paciente puede avisar directamente a través del sistema con un código QR o informa a la farmacia sobre el resultado.