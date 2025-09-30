El Gobierno de la Provincia de Córdoba confirmó que este miércoles comenzarán los trabajos de reactivación en uno de los sectores aún inconclusos de la autopista de la Ruta Nacional 19. Se trata del tramo comprendido entre Arroyito y Santiago Temple, de 29,4 kilómetros de extensión, cuya ejecución fue adjudicada a la empresa José J. Chediack SAICA, por un monto de $67.760 millones, en el marco de la licitación pública internacional 2025/000024.

La confirmación oficial fue comunicada el pasado 18 de septiembre a través de la notificación de adjudicación emitida por Caminos de las Sierras, y una vez completados los trámites administrativos, la constructora quedó habilitada a iniciar tareas preliminares sobre la traza.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la intención es sostener un ritmo acelerado de ejecución para mostrar los primeros avances antes de fin de año. La obra es considerada estratégica por su impacto en la seguridad vial y en la reducción de los tiempos de viaje en uno de los corredores de cargas más transitados del país.

En redes sociales, el gobernador Martín Llaryora expresó: “En un contexto en el que en gran parte del país se han paralizado las obras públicas, Córdoba no para. Los recursos de los cordobeses se transforman en proyectos que generan progreso, empleo y mejor calidad de vida”.

La reactivación de este tramo se enmarca en el compromiso asumido por la administración provincial de finalizar los dos tramos pendientes de la autopista. Si bien inicialmente se gestionó el traspaso formal de la obra al Gobierno nacional, las demoras burocráticas llevaron al gobernador a avanzar con una preadjudicación para ganar tiempo.

De acuerdo con lo informado por la Provincia, los tramos inconclusos fueron divididos en tres segmentos para facilitar la ejecución. Además del tramo Arroyito–Santiago Temple, cuya ejecución fue asignada a la firma José J. Chediack, los otros dos sectores estarán a cargo de Benito Roggio e Hijos S.A., empresa que tendrá a su cargo las obras en los tramos San Francisco–Devoto (16,8 km) y Devoto–Cañada Jeanmaire (16,7 km).