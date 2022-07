La Municipalidad de San Francisco junto a municipios, organizaciones, asociaciones, colegios profesionales y centros empresariales del Departamento San Justo, realizaron días atrás un fuerte reclamo al gobierno nacional pidiendo por la continuidad y finalización de la autopista RN 19, en el tramo que une nuestra ciudad con la ciudad de Córdoba.

Quien se refirió a este tema fue Leonardo Caffarata, vicepresidente del Centro Empresarial y de Servicios, que en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 manifestó que la iniciativa tuvo un "gran acompañamiento".

"Creemos que fue así porque es una obra que no tiene color político, no tiene que discutirse el beneficio que trae para toda la sociedad. Por la ruta 19 circulamos los que somos de San Francisco, los que son de la zona, gente que viene de Santa Fe, gente que se mueve por el interior del país. Entonces creo que esto no pasa por partidismo ni por otra razón que no sea la de poder transitar tranquilos, cómodos y con seguridad sobre esa ruta", expresó.

Caffarata recordó que la obra "está totalmente paralizada" en el tramo que va entre San Francisco y Cañada Jeanmaire ya que la empresa que estaba trabajando se retiró en su momento y en el lugar no se está trabajando.

En tanto, explicó que en el tramo que va de Arroyito a Santiago Temple, según los comentarios que tienen, están trabajando "muy despacio" y estaría faltando un puente: "Ese tramo estaría más avanzado. Sin dudas que si falta un puente es como si faltara toda la obra, pero quiero decir que eso está mucho más avanzado que este sector de San Francisco a la Cañada Jeanmaire".

Además, indicó que aún no pudieron contactarse con ninguna autoridad nacional pero que "tienen el apoyo". "Se iba a llevar adelante esta semana, pero fue un tanto turbulenta con las cuestiones económicas. Pero desde el municipio local, el intendente se ofreció a hacer los contactos para poder gestionar algún tipo de reunión donde podamos asistir y entregar este pedido en mano y charlar con los ministros, con las personas encargadas de la obra", agregó.

El comunicado

SAN FRANCISCO 1/7/22

COMUNICADO

Las Instituciones representativas de distintos sectores de la producción, el comercio, los servicios y profesionales de San Francisco y la Región nos volvemos a reunir para reiterar nuestra preocupación por el avance de las obra de transformación del autopista San Francisco-Córdoba.

La misma se encuentra en un estado de parálisis en el tramo que va desde San Francisco hasta la Cañada de Jeanmaire y con un significativo retraso, en el tramo comprendido entre la ciudad de Arroyito y la localidad de Santiago Temple.

La falta de culminación de la obra pública iniciada, priva a nuestra vasta zona productiva de una adecuada y segura vía de comunicación entre el departamento San Justo, el departamento Rio Segundo y la capital Provincial.

La traza actual de la Ruta Nacional Nº19, no solo multiplica exponencialmente las posibilidades de accidentes viales con víctimas fatales, sino que también se transforma en un obstáculo para el desarrollo productivo. La Ruta 19, es la columna vertebral del Departamento San Justo, y la más importante vía de la Región Centro.

Es una de las pocas rutas del país que teniendo un tráfico diario de más de 6.000 vehículos, todavía tiene en su trayecto una sola mano por carril, encontrándose además en regulares condiciones de mantenimiento.

Lamentablemente es la TERCERA VEZ que levantamos nuestra voz, en los últimos tres años, y la realidad no nos muestra avances significativos, con lo que debemos inferir que nuestros reclamos anteriores, no fueron escuchados, pese a que hemos recibido palabras prometedoras que nos referían lo contrario.

Las Instituciones firmantes, solicitamos nuevamente la urgente terminación de una Obra, que desde hace tiempo debería haber estado concluida, y que ahora con una inversión menor (considerando el monto total del Presupuesto Nacional) permitiría conectar de una manera ágil y segura la Ciudad cabecera del Departamento San Justo y sus localidades vecinas con la Capital Provincial.-

Los Estados Municipales, junto a las Instituciones reunidas, acompañan y adhieren a lo aquí peticionado, ratificando la necesidad de contar con la obra terminada, comprometiéndose a gestionar el apoyo del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y hacer saber a las Autoridades Nacionales, responsables de la obra, sobre lo necesario e impostergable de atender este planteo, prestando atención a un reclamo genuino de una zona de nuestra Argentina que hace un importante aporte al Fisco Nacional a través de impuestos, y que solicita que parte de estos recursos, vuelvan en obras necesarias para el desarrollo de nuestras comunidades.

Instituciones y Municipios firmantes:

Municipalidad de la ciudad de San Francisco - Centro Empresarial y de Servicios – Asociación Industriales Metalúrgicos – Cámara de la Madera y Afines – Centro Unión de Comerciantes Minoristas – Colegio de Ingenieros Civiles, Regional 3 – Colegio de Ingenieros Especialistas – Cámara de Comerciantes Repuesteros y Afines – Cámara de Comercio Automotor – Sociedad Rural – Consejo Profesional de Ciencias Económicas – Federación de Centros Vecinales – Centro Vecinal 9 de Septiembre – Colegio de Abogados – Colegio de Arquitectos – Colegio de Escribanos – CGT Regional San Francisco - Círculo Odontológico de San Francisco – Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad de Porteña – Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad de Morteros – Municipalidad de Morteros - Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad de Freyre – Municipalidad de Brinkmann – Centro Comercial de Devoto – Centro Comercial e Industrial de Arroyito – Centro Comercial de Brinkman – Municipalidad de Arroyito – UCEMED – Municipalidad de Devoto – Colegio de Farmacéuticos de San Francisco – Asociación Mutual Centro Médico (CAMI Salud) – Centro Médico de San Francisco – Municipalidad de Colonia Marina.