Emiliano es un vecino de 33 años de barrio Cottolengo que, semanas atrás, fue desvinculado de una empresa metalúrgica de San Francisco debido a la caída en la producción, la falta de demanda y la creciente competencia de productos importados. Padre de una beba de apenas un año, hoy se sostiene como puede, ofreciendo servicios de herrería y soldadura en sus redes sociales. A la par, reparte currículums en industrias y comercios, en una búsqueda constante que refleja una realidad compartida por muchos: la de quienes quedan fuera del sistema formal y deben reinventarse para subsistir.

En este sentido y en las últimas semanas, la Dirección General de Empleo y Formación Profesional de la Municipalidad de San Francisco comenzó a registrar un aumento sostenido en la cantidad de personas que acuden consultando por ofertas laborales o capacitaciones y de paso dejan sus currículums.

“Durante estos últimos tres meses hubo un aumento en la cantidad de personas que pasan por la oficina semanalmente. La franja de mayor demanda laboral va de 18 a 28 años”, señala Andrés Manías, responsable del área. El funcionario advierte también la llegada de personas mayores de 45 años recientemente desempleadas que acuden para iniciar el trámite del seguro por desempleo.

“Llega gente que quedó fuera del sistema laboral. Algunos ya venían trabajando en la informalidad y otros fueron despedidos. Vienen con incertidumbre, con ansiedad, buscando una solución rápida”, explica Manías. Según detalla, la oficina recibe entre 8 y 14 personas por semana, la mayoría varones jóvenes.

Oficios con salida rápida y capacitaciones

Una de las vías de acceso al empleo es la formación técnica. “La gente busca capacitaciones que les permitan generar ingresos rápidamente. Cursos como soldadura, electricidad domiciliaria, tornería o plomería tienen mucha demanda”, explica Manías.

Actualmente, la oficina lleva adelante nuevas propuestas junto al CENMA Teodoro Asteggiano, orientadas a perfiles industriales. “Hay un fuerte interés por aprender oficios que permitan trabajar por cuenta propia o responder a una demanda concreta del sector privado”, agrega.

“Muchos vienen buscando algo que complemente su trabajo informal. Otros se acercan porque ya no tienen ningún ingreso”, describe Manías. Además, la oficina actúa como nexo directo entre empresas locales y postulantes. “Tenemos una bolsa de trabajo activa, recibimos currículums y podemos hacer preselección”.

Empleo +26: una herramienta frente a la crisis

En este contexto de búsqueda activa y reconversión, el Gobierno de Córdoba lanzó la segunda edición del programa Empleo +26, que apunta a generar 10.000 nuevos puestos laborales en el sector privado. La iniciativa está dirigida a personas mayores de 26 años que no tienen trabajo formal o están desempleadas, con prioridad para mayores de 45 años y habitantes de zonas con alto índice de vulnerabilidad.

“Es un buen programa porque da respuesta a esa población que por lo general queda afuera de otros planes. Muchos de los que se acercan buscan reinsertarse o complementar sus ingresos desde la informalidad”, valoró Manías.

La propuesta tiene dos modalidades: como práctica laboral, un entrenamiento durante 6 meses en empresas, con una asignación estímulo equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), cofinanciado por el Estado y el empleador.

Y en relación de dependencia: incorporará formal al plantel laboral con salario según convenio y aportes de hasta 1,5 SMVM para la empresa si el trabajador pertenece a grupos prioritarios.

El programa ya se encuentra en marcha y las inscripciones están abiertas hasta el 17 de octubre a través de Ciudadano Digital (CiDi). La selección de beneficiarios para la práctica laboral se realiza mediante sorteo de Lotería de Córdoba, mientras que el cupo para relación de dependencia se coordina directamente entre las empresas y el gobierno provincial.

“El año pasado más de 110 vecinos fueron parte del programa”, explicó Manías. También destaca que el 5% del cupo total está reservado para personas con discapacidad y personas trasplantadas, promoviendo la inclusión laboral real.

Por fuera de los programas, la situación sigue siendo compleja: “Algunas empresas nos dicen que van a esperar, porque la incertidumbre económica complica la toma de decisiones. Muchos nos consultan, pero todavía no se animan a incorporar personal”, concluye.