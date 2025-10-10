En un salón donde las zapatillas de punta marcan el ritmo del esfuerzo y la pasión, aparece Augusto, un pequeño de 9 años que encontró en la danza clásica su lugar en el mundo. Su historia comenzó cuando tenía apenas tres años y, mientras aún usaba pañales, pedía escuchar música clásica para bailar por toda la casa. “Nos causaba mucha gracia porque desde tan chiquito se movía con una naturalidad increíble”, recuerda su mamá, Paola.

Con el tiempo, esa curiosidad se transformó en deseo. Miraba a su hermana Isabela en cada clase y función, hasta que un día decidió que también quería intentarlo. “Era mi sueño bailar”, contó Augusto, con una timidez que se mezcla con la felicidad de quien hace lo que ama. Así, a los 8 años, se sumó a las clases de la academia FEM, donde encontró en su seño, María Eugenia Ferreira, una guía paciente y motivadora.

“Arrancó el año pasado y fue un cambio enorme. Se nota que ama lo que hace, presta atención y se esfuerza mucho. Maru lo acompaña con mucha dedicación, lo escucha y lo alienta siempre”, agregó Paola.

Augusto forma parte del grupo preinfantil, donde es el único varón. Aunque al principio le costó acostumbrarse, hoy lo vive con naturalidad: “A veces me siento solo ‘de varones’, pero me gusta igual”, contó entre risas. Su familia lo acompaña en cada presentación: “Mis papás, mis abuelos, mis primos y mis tíos siempre están. Me aplauden y me dan ánimo”, dijo.

Su mamá reconoce que no es común que un niño elija la danza clásica, pero destaca el valor de que lo haga desde la libertad. “A veces es raro que un varón te pida bailar clásico, pero nosotros siempre lo apoyamos. Él ama lo que hace, y eso es lo más importante”, expresó.

El año pasado, Augusto tuvo su primera experiencia sobre el escenario, participó en encuentros y hasta ganó una beca gracias a su desempeño. “Cada vez que logra una técnica nueva se siente feliz. Y nosotros también, porque verlo tan pleno nos llena de orgullo”, dijo Paola.

Entre pasos, saltos y ensayos, Augusto sueña con seguir creciendo: “Me gustaría bailar en otros teatros, como en Córdoba o Buenos Aires”, contó. Por ahora, sigue aprendiendo junto a su hermana, quien lo guía y lo motiva en casa. “Ella me enseña cómo estirar y pararme en la barra”, dice con una sonrisa.

En el Día Nacional de la Danza, su historia recuerda que los sueños no entienden de edades ni de etiquetas. Que la pasión —como los movimientos de Augusto sobre el escenario— siempre encuentra su manera de brillar.