Arranque de semana frío: lunes con sol y máxima de 23°

Bajaron las temperaturas en el arranque de una semana de buen tiempo.

Para este lunes, en que la mínima marcó 6,5°, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia cielo despejado a algo nublado, vientos leves a moderados del sur y del este, y una máxima de apenas 23°.

Pronóstico extendido

A medida que avance la semana las temperaturas irán subiendo paulatinamente: las mínimas estarán entre los 7 y los 10° y las máximas rondarán entre los 26° y los 30°.

Se esperan jornadas con mucho sol y vientos leves.