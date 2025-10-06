Arranque de semana frío: lunes con sol y máxima de 23°
Hoy la mínima marcó 6,5°. A medida que avance la semana las temperaturas irán subiendo paulatinamente. Se esperan jornadas con mucho sol y poco vientos.
Bajaron las temperaturas en el arranque de una semana de buen tiempo.
Para este lunes, en que la mínima marcó 6,5°, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia cielo despejado a algo nublado, vientos leves a moderados del sur y del este, y una máxima de apenas 23°.
Pronóstico extendido
A medida que avance la semana las temperaturas irán subiendo paulatinamente: las mínimas estarán entre los 7 y los 10° y las máximas rondarán entre los 26° y los 30°.
Se esperan jornadas con mucho sol y vientos leves.