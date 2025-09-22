Arranca una semana con pronóstico de buen tiempo

Arranca una nueva semana con buen tiempo en la región. Tras un domingo con descenso de temperaturas, para este lunes se esperan valores que oscilarán entre los 7 y los 22 grados.

El cielo se presentará despejado a algo nublado durante la jornada, con vientos moderados del sudoeste que podrían registrar algunas ráfagas hasta la tarde. Hacia la noche, se prevén vientos leves.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, las temperaturas irán en leve ascenso, con jornadas que mantendrán el buen tiempo como característica predominante.