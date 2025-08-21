Arranca un jueves agradable pero con mucho viento norte. El Servicio Meteorológico Nacional indica que para hoy se espera escasa nubosidad, con cielo ligeramente a algo nublado.

Las temperaturas estarán entre los 9° y los 21°.

Los vientos serán nuevamente protagonistas pero esta vez soplarán del norte. Los mismos serán de leves a moderados y estarán acompañados de ráfagas de hasta 50 km/h.

Pronóstico extendido

Mañana viernes será otra jornada soleada, con algo de nubosidad, y con mucho viento. Es que para la tarde rige un alerta amarillo por vientos. De acuerdo al mismo, el área bajo alerta irá siendo afectada progresivamente por vientos del sector sur, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Por la noche los vientos seguirán siendo regulares del sur y seguirán estando acompañados de ráfagas pero de menor fuerza.