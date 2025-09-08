Arranca la semana con nubosidad variable y temperaturas amigables
Para este lunes se espera nubosidad en descenso, vientos leves y máxima de 21°. ¿Cómo sigue la semana?
Arranca una semana con ascenso en las temperaturas. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para estos días jornadas con mínimas bajas pero máximas que siempre superarán los 20°.
Para este lunes en particular, se esperaba una mínima de 9° y una máxima que trepe hasta los 21°.
En cuanto al tiempo, se anuncia nubosidad variable y en descenso.
La jornada estará acompañada de vientos leves.