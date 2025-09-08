Arranca la semana con nubosidad variable y temperaturas amigables

Arranca una semana con ascenso en las temperaturas. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para estos días jornadas con mínimas bajas pero máximas que siempre superarán los 20°.

Para este lunes en particular, se esperaba una mínima de 9° y una máxima que trepe hasta los 21°.

En cuanto al tiempo, se anuncia nubosidad variable y en descenso.

La jornada estará acompañada de vientos leves.

Pronóstico extendido