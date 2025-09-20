La ciudad ya está lista para celebrar una nueva edición de la Estudiantina 2025, el tradicional evento juvenil que reunirá a miles de estudiantes este sábado 20 y domingo 21 de septiembre en la Plaza Vélez Sarsfield.

Las puertas se abrirán a las 14:00 horas y la programación se extenderá de 15:00 a 20:00, con espectáculos en vivo, DJ sets, sorteos, fiesta de colores y elección de remeras, buzos y banderas.

Artistas del sábado:

DJ Agustín Juvany

DJ Agustín Jiménez

Agustín “El Manay” Guevara (trap)

Domingo:

DJ Agustín Juvany

DJ Agustín Jiménez

Kae Ortega (trap)

Chipote en vivo desde las 16:30 hs, como gran cierre musical

Ingreso y seguridad

El acceso al evento será únicamente por la esquina de Av. Libertador Norte e Independencia, mientras que habrá estacionamiento exclusivo para motos sobre calle Cabrera, entre Alberdi y Pueyrredón.

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Gobierno Raúl Angonoa, junto al director de Cultura Gabriel Quaranta y el subjefe departamental Pablo Nieto, brindaron detalles sobre el operativo de seguridad.

Según informaron, participarán de manera conjunta:

Policía de Córdoba

Policía Federal Argentina

FPA

Gendarmería Nacional

Bomberos Voluntarios

Defensa Civil

Guardia Municipal

Comité de crisis local

También habrá baños químicos, puestos de hidratación y atención médica, contemplando la magnitud del evento y la masiva participación juvenil.

Además:

Fiesta de colores

Sorteos

Espacios cuidados

Seguridad reforzada

Elección de buzos, remeras y banderas

Se espera un fin de semana a pura energía en el corazón de la ciudad. La invitación está hecha: la juventud toma la plaza para celebrar su fiesta.