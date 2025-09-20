Arranca la Estudiantina 2025: puertas abiertas desde las 14 y artistas locales en escena
Con ingreso único por Libertador e Independencia, San Francisco vive desde hoy dos jornadas a pura música, color y juventud en la Plaza Vélez Sarsfield.
La ciudad ya está lista para celebrar una nueva edición de la Estudiantina 2025, el tradicional evento juvenil que reunirá a miles de estudiantes este sábado 20 y domingo 21 de septiembre en la Plaza Vélez Sarsfield.
Las puertas se abrirán a las 14:00 horas y la programación se extenderá de 15:00 a 20:00, con espectáculos en vivo, DJ sets, sorteos, fiesta de colores y elección de remeras, buzos y banderas.
Artistas del sábado:
- DJ Agustín Juvany
- DJ Agustín Jiménez
- Agustín “El Manay” Guevara (trap)
Domingo:
- DJ Agustín Juvany
- DJ Agustín Jiménez
- Kae Ortega (trap)
- Chipote en vivo desde las 16:30 hs, como gran cierre musical
Ingreso y seguridad
El acceso al evento será únicamente por la esquina de Av. Libertador Norte e Independencia, mientras que habrá estacionamiento exclusivo para motos sobre calle Cabrera, entre Alberdi y Pueyrredón.
Durante una conferencia de prensa, el secretario de Gobierno Raúl Angonoa, junto al director de Cultura Gabriel Quaranta y el subjefe departamental Pablo Nieto, brindaron detalles sobre el operativo de seguridad.
Según informaron, participarán de manera conjunta:
- Policía de Córdoba
- Policía Federal Argentina
- FPA
- Gendarmería Nacional
- Bomberos Voluntarios
- Defensa Civil
- Guardia Municipal
- Comité de crisis local
También habrá baños químicos, puestos de hidratación y atención médica, contemplando la magnitud del evento y la masiva participación juvenil.
Además:
- Fiesta de colores
- Sorteos
- Espacios cuidados
- Seguridad reforzada
- Elección de buzos, remeras y banderas
Se espera un fin de semana a pura energía en el corazón de la ciudad. La invitación está hecha: la juventud toma la plaza para celebrar su fiesta.