Arranca hoy en UTN San Francisco la RPIC 2025, un encuentro orientado a la difusión de trabajos científicos y tecnológicos

Desde este miércoles 17, y hasta el viernes 19 de septiembre, UTN San Francisco será sede de la XXI Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control - RPIC 2025. Se trata de un encuentro orientado a la difusión de trabajos científicos y tecnológicos en áreas como automatización, control, procesamiento de señales, inteligencia artificial, entre otros ejes temáticos, que tendrá por primera vez a una Facultad Regional de UTN como sede.

RPIC reunirá a investigadores, ingenieros, profesionales de la industria y estudiantes, con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos y desarrollos innovadores en ingeniería. Se realiza cada dos años, con la participación de destacados investigadores, docentes y estudiantes de las universidades nacionales de todo el país.

El acto de apertura tendrá lugar este miércoles 17 de septiembre a las 10. A las 11 comenzará la primera charla: “Modelado dinámico y control de sistemas biomédicos”, a cargo del Dr. Alejandro González. Tras el almuerzo, la segunda disertación plenaria del día empezará a las 13.30, y estará a cargo del Dr. Cristian De Ángelo: “Innovación y desarrollo tecnológico para la movilidad eléctrica”.

La jornada continuará con la presentación de diversos trabajos de investigación, para dar paso a las 17.15 a otra charla plenaria. El tema será “Modelado y control promedio en el plano de estados en electrónica de potencia: mejorando la dinámica de grandes transitorios sin aumentar los costos”, a cargo del PhD. Ignacio Galiano Zubriggen.

Disertación abierta a toda la comunidad

A las 19.30 del miércoles 17 se llevará a cabo una disertación abierta a toda la comunidad en la Tecnoteca de San Francisco, con la participación del Dr. Rubén Piacentini, quien abordará una problemática de creciente interés social: el cambio climático y la contaminación atmosférica, desde la mirada de los datos científicos. Bajo el título “Cambio climático y contaminación atmosférica: ¿Qué nos informan los datos satelitales y terrestres?”, la charla buscará responder interrogantes sobre los efectos de la actividad humana en el ambiente, a partir del análisis de mediciones obtenidas por sensores espaciales y estaciones en superficie.

La propuesta está pensada tanto para el público general como para estudiantes, investigadores y profesionales interesados en la temática ambiental.

En el contexto de esta presentación, se desarrollará una actividad práctica interactiva con los asistentes para que con sus dispositivos móviles puedan trabajar sobre pronósticos avanzados del tiempo y las medidas de prevención relacionadas.

Jueves

El programa del jueves 18 empezará con la presentación de trabajos de investigación, y desde las 11 se dará inicio a la charla “Más allá del laboratorio: estimulación cerebral no invasiva durante el sueño con tecnologías portátiles”, a cargo de la PhD. M. Laura Ferster.

Por la tarde, a las 13.30 empezará la charla plenaria “Implementación de controladores predictivos avanzados en sistemas embebidos industriales”, a cargo del PhD. Pablo Krupa. La jornada se cerrará con la disertación del Dr. Juan A. Fraire: “Research opportunities and challenges in space and satellite networking”, desde las 17.15.

Viernes

Finalmente, el viernes 19 se presentarán otros trabajos de investigación por la mañana y la tarde, y desde las 11 tendrá lugar la charla plenaria “Filtrado espacial para mejorar el procesamiento de señales en neurofisiología invasiva y no invasiva”, a cargo de la Dra. Victoria Peterson.

El cierre de RPIC 2025 se concretará desde las 16 en el salón de actos.

Todas las charlas se llevarán a cabo en el Aula A del sector de Cuarto Nivel (Posgrados) de nuestra Facultad Regional, están dirigidas a toda la comunidad interesada en las temáticas, con entrada libre y gratuita. Al mismo tiempo, serán transmitidas por el canal de Youtube de UTN San Francisco.

Las actividades del RPIC en nuestra Facultad son coordinadas desde el Departamento de Ingeniería Electrónica, con el apoyo de la Municipalidad de San Francisco.

Workshop

En este contexto, también se dictará un workshop titulado “El espectro electromagnético y su aplicación satelital”, destinado a estudiantes, profesionales e interesados en el campo de la observación espacial y las tecnologías asociadas.

La actividad tendrá lugar el miércoles 17 a las 15 y el jueves 18 de septiembre a las 8.30 en el Aula 21. Estará a cargo de Florencia Degano, Raúl Rivas y Martín Bayala, y se desarrollará como parte del cronograma de la RPIC, un encuentro científico que reúne durante tres días a investigadores, docentes, ingenieros, profesionales de la industria y estudiantes de todo el país.

