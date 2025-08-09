El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este sábado 9 de agosto en que San Francisco volverá a latir con el Rally provincial, indica una mañana con neblina y una temperatura mínima prevista de 1°C.

Con el avance de la jornada, las condiciones mejorarán y se espera cielo despejado durante la tarde, momento en que la temperatura alcanzará los 18°C. Por la noche, el cielo estará algo nublado y el termómetro marcará alrededor de 9°C.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día. Los vientos soplarán desde el noreste durante la mañana, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, y rotarán al norte por la tarde, incrementando su intensidad hasta 22 km/h.

Según el organismo, la jornada se presentará ideal para actividades al aire libre durante la tarde.