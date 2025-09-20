Ariel Yurgens, guitarrista y carnicero: “La música es lo que me salva de la rutina”

A los cinco años, Ariel Yurgens se subió por primera vez a un escenario. Una guitarrita colgaba de su cuello, apenas más grande que su torso, y cantó solo frente a un público que no recuerda. Era chico, no sabía leer, pero ya tocaba. Hoy este sanfrancisqueño tiene 49, da clases particulares de guitarra y trabaja en una carnicería. Reparte su tiempo entre el desposte, las cuerdas y las peñas del fin de semana.

En la casa del “corto” Yurgens-como lo llaman sus cercanos- se escucha un solo de guitarra eléctrico en la TV. Pese a ser un referente folklore local, el hombre escucha otra cosa: “Mis alumnos y mis amigos saben que me gusta el metal pesado-dice con una sonrisa-. Yo escucho heavy metal, música internacional. Paso por el folklore también, pero me apasiona todo lo que sea música. Del metal saco técnicas para el folklore, me gusta mezclar y tomar cosas para usar en los escenarios”.

Nacido en barrio 9 de Septiembre, es el menor de siete hermanos y el único que siguió con la música. Cierta vez, su mamá Mary, vio un papel en un almacén que decía que se enseñaba guitarra a chicos. Tenía cuatro años cuando lo llevaron a clases con Silvia Stola. “Como no sabía leer, me enseñaba y lo aprendía por imitación y de oído”, le cuenta a El Periódico.

Rememora luego que pasó por otros varios profesores, como Roque Bustos y Oscar Stefani. Con Bustos aprendió a puntear, a tocar por cifrado. Con Stefani, a leer partituras.

A los cinco años, ya incursionaba y tocaba en la radio. Los sábados, su familia lo llevaba a la peña La Posta: “Ahí tocaba, cantaba y aprendía de lo que veía. Nunca renegué para aprender. Lo que me daban los profesores, yo lo tocaba”.

En su casa siempre había música, recuerda el tocadiscos de su papá Osvaldo y la gran cantidad de vinilos que por allí sonaban, desde los clásicos del folclore hasta reconocidos de la música internacional. “Mi viejo escuchaba de todo. Ponía desde folklore —Los Fronterizos, Los del Suquía, Los Cantores del Alba y una infinidad más— hasta Glenn Miller, Alfredo De Angelis, Lafayette. Era mucha música y eso me nutría la cabeza”, cuenta sonriendo.

Carne, cuchillos y esfuerzo

Ariel trabaja en una carnicería. Desposta. Corta. Afila. Para él, más que un oficio es una vocación. “Empecé a los 14 en la carnicería de don Pedro Pioli. Después pasé por varias. Me gusta. Por eso los fines de semana hago un esfuerzo terrible para salir a tocar. Uno también lo hace por el dinero. Ayuda”, confiesa.

Ariel tocó folklore. Del folklore pasó al metal. Del metal, al cuarteto. Del cuarteto, al rock nacional. Luego volvió al folklore, pero nunca dejó de tocar. Además, integró los más variados grupos musicales y viajó por distintas partes del país con su guitarra, aunque confiesa que sabe tocar órgano, bajo y charango. Y esto porque su capacidad y oído musical le permitió aprender una gran variedad de instrumentos.

Sin embargo, cuenta que allá por los años ’80 y ’90 para subirse a ciertos escenarios hacía falta tener carnet de músico profesional. “No se podía tocar en un espectáculo sin carnet. Se rendía, tenías que leer música. Venían inspectores de Córdoba y si no tenías carnet, te bajaban. Eso te habilitaba a trabajar profesionalmente de la música”.

También da clases. No por ambición profesional, sino por necesidad. “En una época me dediqué de lleno a eso, después lo fui dejando. Laburar con la cabeza a veces cansa más que laburar con el cuerpo. Hoy lo hago para descargar. En mis horas libres doy clase. Tengo bastantes alumnos. Mayormente por la tarde y eso para mí es un cable a tierra”.

Con el Poli, 27 años de escenario y amistad

Una vez, pasó por un negocio y vio una guitarra criolla Yamaha que le gustó. Su papá se la compró en cuotas. Se la fue a mostrar a un amigo que tocaba con Mario “Poli” Panero y le dijo: ‘El Poli necesita un guitarrista’”.

Cuando entró, recuerda que el grupo estaba formado por Tato Grangetto en primera guitarra, Chaparro, Palito Girardi en percusión y el “Negro” Moreno en base. Ariel comenzó haciendo segunda guitarra. Después, con el paso de los años Tato se fue, y él pasó a ser primera.

“Estuve 27 años con Poli. Anduvimos por todos lados. Él tenía un estilo muy festivalero, eso lo hacía que llenara las peñas donde se presentaba. Hoy no hay más como él. Hay semejanzas: José Turina, por ejemplo. Pero festivaleros crudos como él, no hay más.”

Según Yurgens, las peñas del Poli eran un fenómeno social y cultural: “Las generaba él con su presencia, tenía ese carisma. La gente iba por él. Yo acompañé a muchos grupos, pero eso que generaba Poli no lo vi en otros”.

Antes de su desaparición física, “el corto” ya no tocaba con Poli, pero la amistad y el recuerdo siguen intactos.

Música y sacrificio

Yurgens asegura que el músico que puede vivir de ese arte es porque toca con un cantante de renombre o vive en grandes urbes donde hay mayores posibilidades de subir al escenario todos los días. “Pero el que gana bien es el artista, digamos, el músico cobra por noche. Acá, en San Francisco o en las ciudades chicas del interior, para vivir de la música habría que tocar de martes a domingo. Así se llegaría a tener un sueldo normal, sino es imposible”.

Y agrega: “Por ahí en Córdoba zafás. En Buenos Aires tenés peñas de lunes a lunes. Pero acá hay que acostumbrarse a tener dos o tres trabajos además de la música”.

Por último, confiesa que a veces no tiene ganas de salir a tocar los fines de semana y piensa en relajarse en su casa: “Me pasa seguido, pero es como aquellos que les gusta el deporte, sentís la necesidad de salir. Después voy a la peña y la paso bárbaro. Disfruto. Aunque a veces pienso: ya está, con los años que llevo tocando me gustaría sentarme solo en casa y disfrutar la guitarra cuando tenga ganas. Pero la guitarra y los amigos siempre llaman”.

Familia y acompañamiento

Su mamá, Mary, y su papá, Osvaldo, tienen 90 años y fueron sus pilares en la música. Según Ariel, ella es su fan número uno, pero su padre siempre tuvo un ojo crítico: “Por más bien hiciera las cosas, siempre encontraba el detalle. Creo que era su forma de hacerme progresar”, sostiene reflexivo.

Hoy, Ariel toca, enseña y trabaja. No tiene certezas, pero sigue. No vive de la música, pero vive con ella. Y aunque a veces fantasea con dejar todo y disfrutar de la guitarra cuando lo quisiera, también sabe que hay algo más fuerte: esa necesidad de volver a encontrarse con los otros, de subirse al escenario, de tocar.

El resurgir de las peñas

Las peñas folklóricas, dice, cambiaron. “Antes se iba a ver al músico. Hoy se va a bailar. Eso está buenísimo. Hay un montón de bailarines jóvenes y grandes y la peña toma vida. La gente viene, paga entrada, come, baila. Tanto para los músicos como para los bailarines ir a las peñas se convirtió en una necesidad.”