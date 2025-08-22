Apoyo municipal al Club Defensores de Frontera tras daños por vientos

Durante la mañana de este viernes, personal de la Municipalidad de Frontera llevó adelante tareas de colaboración con el Club Defensores de Frontera, como respuesta a los daños provocados por los fuertes vientos que afectaron la zona el martes pasado.

Según informaron desde el municipio, los vientos derribaron un eucalipto sobre el perímetro del campo de juego, ocasionando la rotura del tejido perimetral y la afectación de luminarias.

Ante lo ocurrido, el intendente local se comunicó de inmediato con el presidente del club y puso a disposición recursos municipales para colaborar con la institución. Este viernes, una cuadrilla trabaja en el lugar realizando la extracción del árbol caído y reponiendo las luminarias dañadas, con el objetivo de restablecer el normal funcionamiento de las instalaciones.