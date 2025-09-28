La obra de remodelación y apertura del Centro Cívico está pronta a finalizar y entre los retoques distintivos resaltarán los bolardos (mojones) de tránsito escamoteables automáticos. Son un elemento de seguridad vial para regularizar el tránsito y prevenir accidentes, estos postes están instalados en el suelo para impedir el paso de vehículos o estacionamiento en determinados momentos.

Los bolardos permiten la regularización del tráfico de vehículos, tienen componentes de alta calidad, están diseñados para facilitar su instalación y mantenimiento y otras ciudades donde se los puede encontrar son Brujas (Bélgica); Luxemburgo; Doetinchem, (Países Bajos); Salzburg (Austria); Lyon (Francia); Paris (Francia) y en Madrid (España), entre otras.

“Esta será una obra que va a permitir una comunicación fluida entre el norte y el sur que no será permanente, por lo tanto la plaza va a recuperar un movimiento 100% de peatonal cuando tengamos que hacer una actividad específica y en horario de menos tránsitos, o en días puntuales a partir de la colocación de estos bolardos muy utilizados y con gran suceso en distintas ciudades del mundo”, comentó el intendente Damián Bernarte.

Características

En San Francisco se instalarán 8 (ocho) bolardos FAAC Línea J, cuatro a cada extremo de la avenida Libertador en la plaza, están fabricados con acero de 200 mm de diámetro y 600 mm de carrera y servomotor hidráulico. El tiempo de subida de los mismos es de aproximadamente 5 segundos, mientras que el de bajada es de unos 7 segundos.

Todos cuentan con luces led y una pilona hidráulica cada uno en posición alta (en caso de que falte la corriente) con una llave para desbloquear la estructura. En cuanto a su funcionamiento se programarán para subir de manera automática de lunes a viernes de 5 a 12 horas y los fines de semanas y feriados, en principio, no estarían operativos.

Los bolardos escamoteables actúan como barreras físicas que impiden que los vehículos choquen, accidental o intencionalmente, en determinadas zonas.