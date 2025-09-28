Apertura del Centro Cívico: instalarán bolardos automáticos y retráctiles para regular el tránsito
En San Francisco se colocarán ocho divididos por mitades en cada extremo de la avenida Libertador. Son un elemento de seguridad vial utilizado en grandes ciudades europeas.
La obra de remodelación y apertura del Centro Cívico está pronta a finalizar y entre los retoques distintivos resaltarán los bolardos (mojones) de tránsito escamoteables automáticos. Son un elemento de seguridad vial para regularizar el tránsito y prevenir accidentes, estos postes están instalados en el suelo para impedir el paso de vehículos o estacionamiento en determinados momentos.
Los bolardos permiten la regularización del tráfico de vehículos, tienen componentes de alta calidad, están diseñados para facilitar su instalación y mantenimiento y otras ciudades donde se los puede encontrar son Brujas (Bélgica); Luxemburgo; Doetinchem, (Países Bajos); Salzburg (Austria); Lyon (Francia); Paris (Francia) y en Madrid (España), entre otras.
“Esta será una obra que va a permitir una comunicación fluida entre el norte y el sur que no será permanente, por lo tanto la plaza va a recuperar un movimiento 100% de peatonal cuando tengamos que hacer una actividad específica y en horario de menos tránsitos, o en días puntuales a partir de la colocación de estos bolardos muy utilizados y con gran suceso en distintas ciudades del mundo”, comentó el intendente Damián Bernarte.
Características
En San Francisco se instalarán 8 (ocho) bolardos FAAC Línea J, cuatro a cada extremo de la avenida Libertador en la plaza, están fabricados con acero de 200 mm de diámetro y 600 mm de carrera y servomotor hidráulico. El tiempo de subida de los mismos es de aproximadamente 5 segundos, mientras que el de bajada es de unos 7 segundos.
Todos cuentan con luces led y una pilona hidráulica cada uno en posición alta (en caso de que falte la corriente) con una llave para desbloquear la estructura. En cuanto a su funcionamiento se programarán para subir de manera automática de lunes a viernes de 5 a 12 horas y los fines de semanas y feriados, en principio, no estarían operativos.
Los bolardos escamoteables actúan como barreras físicas que impiden que los vehículos choquen, accidental o intencionalmente, en determinadas zonas.