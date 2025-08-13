Amos informó a los usuarios del servicio de agua potable de barrio Catedral que se procederá al corte de suministro este jueves.

Será en el horario de 7:30 a 14 horas debido a reparación de red de agua en calle Pelegrini y Av. 9 de julio. Zona Afectada:

Pelegrini entre entre Bv. 9 de Julio y Av.López y Planes.

Sarmiento entre Bv. 9 de Julio y Av.López y Planes.

Avellaneda entre Bv. 9 de Julio y Av.López y Planes.

Corrientes entre Bv. 9 de Julio y Av.López y Planes.

Bv. 9 de Julio entre Avellaneda y Corrientes.

Se recomienda el uso racional del servicio y la atención de los equipos elevadores de agua (motobombeadores) por los inconvenientes que por tal causa puedan sufrir.