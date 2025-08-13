Anunciaron nuevo corte de agua: afectará a sectores de barrio Catedral
Será este jueves para la reparación en la red de agua en una amplia franja horaria. Mirá los sectores.
Amos informó a los usuarios del servicio de agua potable de barrio Catedral que se procederá al corte de suministro este jueves.
Será en el horario de 7:30 a 14 horas debido a reparación de red de agua en calle Pelegrini y Av. 9 de julio. Zona Afectada:
- Pelegrini entre entre Bv. 9 de Julio y Av.López y Planes.
- Sarmiento entre Bv. 9 de Julio y Av.López y Planes.
- Avellaneda entre Bv. 9 de Julio y Av.López y Planes.
- Corrientes entre Bv. 9 de Julio y Av.López y Planes.
- Bv. 9 de Julio entre Avellaneda y Corrientes.
Se recomienda el uso racional del servicio y la atención de los equipos elevadores de agua (motobombeadores) por los inconvenientes que por tal causa puedan sufrir.