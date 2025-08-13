Amos informó a los usuarios del servicio de agua potable de barrio Catedral que se procederá  al corte de suministro este jueves. 

Será en el horario de 7:30 a 14 horas debido a reparación de red de agua en calle Pelegrini y Av. 9 de julio. Zona Afectada: 

  • Pelegrini entre  entre Bv. 9 de Julio y Av.López y Planes.
  • Sarmiento  entre Bv. 9 de Julio y Av.López y Planes.
  • Avellaneda  entre Bv. 9 de Julio y Av.López y Planes.
  • Corrientes entre Bv. 9 de Julio y Av.López y Planes.
  • Bv. 9 de Julio entre Avellaneda y Corrientes.

Se recomienda el uso racional del servicio y la atención de los equipos elevadores de agua (motobombeadores) por los inconvenientes que por tal causa puedan sufrir.