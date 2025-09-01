Anuncian refuncionalización del Parque Cincuentenario: se podrá "navegar" su laguna y tendrá puentes

El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, anunció este lunes el inicio de la obra de refuncionalización del Parque Cincuentenario, un ambicioso proyecto de recuperación urbana que comenzará en los próximos 15 días y que prevé una inversión superior a los $5.300 millones. La intervención abarcará 7,5 hectáreas y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Tecnoteca, Bernarte explicó que la obra será posible gracias al apoyo financiero del Gobierno de Córdoba, a través del gobernador Martín Llaryora, y forma parte de un plan más amplio que incluye la pavimentación del casco histórico de barrio Parque y el entubamiento del canal de desagüe Gutiérrez.

“Es un momento muy importante para la ciudad y, sobre todo, para el noreste, un sector muchas veces considerado periférico, pero que es parte del corazón de San Francisco”, expresó el intendente.

El Parque Cincuentenario fue proyectado en 1935 por el entonces intendente Serafín Trigueros de Godoy, en un predio que antiguamente funcionaba como basural. Las obras originales se concretaron entre 1936 y 1939 bajo la gestión de Villafañe, con un lago artificial y áreas de encuentro social. “Hoy, este espacio emblemático vuelve a tener el protagonismo que merece”, afirmó Bernarte.

El presupuesto total contempla $4.270 millones para la obra general y otros $100 millones para el sistema de iluminación, a ejecutarse en una segunda etapa.

Por su parte, el director de Infraestructura, Carlos Ortega, brindó detalles técnicos del proyecto. Indicó que las tareas comenzarán con una intervención hídrica integral en la laguna, clave para el drenaje de excedentes tanto del barrio como del área céntrica.

Entre las propuestas recreativas más innovadoras, se construirá un sector de embarcadero y se incorporará la posibilidad de paseos en botes sobre la laguna, lo que permitirá disfrutar del entorno natural desde una nueva perspectiva. Esta incorporación busca recuperar el espíritu original del parque, adaptándolo a un uso moderno, inclusivo y sostenible.

Posteriormente, se desarrollarán obras en todo el entorno del parque, que incluirán:

Un sistema de ciclovías internas,

Juegos infantiles,

Espacios recreativos para mascotas,

Un skatepark,

Un embarcadero,

Pequeñas islas accesibles con glorietas,

Y mejoras en la infraestructura tecnológica y de seguridad, incluyendo un cerco perimetral y control de acceso por horarios.

“El objetivo es recuperar el esplendor original del parque, adaptándolo a los tiempos actuales, con un enfoque integral en lo ambiental, lo recreativo y lo urbano”, concluyó Ortega.