Analia Ghersi tiene nuevo local para seguir apostando a la moda real

La firma local Analia Ghersi, especializada en ropa urbana, casual y de fiesta en talles reales (del 44 al 60), dio un paso importante en su crecimiento y se mudó a un nuevo local más espacioso en Iturraspe 1653, a pocos metros de su antigua dirección.

“Decidimos renovarnos en este momento porque el espacio ya nos quedaba chico”, explicó la emprendedora. Y agregó: “Nos surgió la oportunidad de mudarnos aquí a pasitos, nos gusta este nuevo local, es mucho más amplio y podemos exhibir mucho mejor todas nuestras prendas”.

La tienda, que nació en barrio 9 de Septiembre, se mudó hace unos años a Iturraspe 1671, donde atravesó incluso el inicio de la pandemia. Hoy, ese camino de esfuerzo y constancia se vio reflejado en un nuevo espacio pensado para brindar mayor comodidad a quienes la eligen.

“Gracias a esta remodelación pudimos ampliar los probadores, hay más lugar, más espacio para que la gente pueda ver mejor las prendas”, detalló Ghersi. “Hemos puesto más iluminación, más percheros para la comodidad de nuestras clientas”, añadió.

Analia Ghersi nació como un emprendimiento familiar y así continúa: “Lo empecé hace muchos años, después se sumaron mi hija, que es mi mano derecha y me ayuda muchísimo, y una compañera de trabajo que siempre está a nuestro lado, acompañándonos y tirándonos nuevas ideas”.

Más allá de la mudanza, el cambio tiene un valor emocional profundo para quien inició el proyecto: “La reapertura significa mucha felicidad, en especial estoy muy feliz por la familia que me sigue acompañando, y por todas mis clientas, que me han apoyado y acompañado para este crecimiento”.

La reinauguración fue celebrada con una gran convocatoria: “No pensé que tanta gente nos iba a acompañar, fue maravilloso”, expresó con emoción.

Moda inclusiva, descuentos y sorpresas

La tienda trabaja sin marcas fijas, seleccionando prendas que permitan cubrir una amplia variedad de talles y estilos: “Trabajamos con ropa urbana, casual, de fiesta y de noche, pero con ninguna marca en especial, y abarcamos talles del 44 al 60”, explicó.

La firma está celebrando su reapertura con descuentos especiales en el local, regalos sorpresa para las clientas y un sorteo activo en su cuenta de Instagram de una orden de compra de 100 mil pesos.

El objetivo sigue siendo el mismo desde el inicio: “Quiero que cada clienta encuentre las prendas que le gusten, sin importar el talle, que se sientan en confianza de elegir lo que mejor las represente, porque la moda es para todas”.

Analia Ghersi atiende de lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 20, y los sábados de 9 a 12:30 y de 16:30 a 20, en su nuevo local de Iturraspe 1653, San Francisco. Para más información, se puede visitar su cuenta de Instagram @analia_ghersixl o comunicarse al 3564 378703.