AMOS informó la normalización del servicio de agua potable en la ciudad
La empresa comunicó que concluyeron las reparaciones en el mecanismo de provisión y que en las próximas horas el suministro comenzará a restablecerse con normalidad.
La empresa AMOS anunció este domingo que finalizaron las reparaciones de los daños registrados en el sistema de provisión de agua potable. Según se informó oficialmente, el servicio comenzará a normalizarse en toda la ciudad en el transcurso de las próximas horas.
El comunicado agradece la comprensión de los usuarios y recuerda que la regularización del suministro se dará de manera paulatina a medida que la red recupere su presión habitual.