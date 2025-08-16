La empresa AMOS anunció este domingo que finalizaron las reparaciones de los daños registrados en el sistema de provisión de agua potable. Según se informó oficialmente, el servicio comenzará a normalizarse en toda la ciudad en el transcurso de las próximas horas.

El comunicado agradece la comprensión de los usuarios y recuerda que la regularización del suministro se dará de manera paulatina a medida que la red recupere su presión habitual.