La empresa AMOS comunicó este sábado que, por problemas técnicos en su planta, quedó interrumpido el servicio de provisión de agua potable en toda la ciudad. La situación afecta a la totalidad de los usuarios y se mantendrá hasta que se solucionen los inconvenientes.

Según el comunicado oficial, se solicita a la población extremar las precauciones en la utilización de equipos elevadores y esperar nuevas actualizaciones, que serán informadas una vez restablecido el servicio.