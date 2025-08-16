AMOS: corte total de agua en la ciudad por fallas técnicas
La empresa informó que la provisión se encuentra suspendida debido a problemas en la planta. Se recomienda a los vecinos extremar precauciones en el uso de equipos elevadores.
La empresa AMOS comunicó este sábado que, por problemas técnicos en su planta, quedó interrumpido el servicio de provisión de agua potable en toda la ciudad. La situación afecta a la totalidad de los usuarios y se mantendrá hasta que se solucionen los inconvenientes.
Según el comunicado oficial, se solicita a la población extremar las precauciones en la utilización de equipos elevadores y esperar nuevas actualizaciones, que serán informadas una vez restablecido el servicio.