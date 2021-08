Finalmente se llevó a cabo con total éxito la cirugía tan esperada para la familia Baldisarri de San Francisco. La donación de un riñón entre José (37) y Sole (33), una historia de amor y superación que El Periódico compartía semanas atrás.

Soledad se sometió a una dolorosa operación para donarle el riñón a su hermano José, quien padece Insuficiencia Renal Crónica Terminal.

“Mi hermana desde el primer momento nunca dudo en donarme un pedacito de vida suyo. La verdad es que no hay palabras para el enorme gesto que tuvo”, expresó José en su cuenta de Facebook tras la cirugía practicada la semana pasada en el Hospital Privado de Córdoba.

Además, el joven de San Francisco, indicó: “Estoy completamente agradecido a ella por alargarme la vida y darme una mejor vida, ahora está todo en mí y mi responsabilidad en cuidar el riñón que me dio pero tampoco me quiero olvidar de mi otra hermana Pamela Baldisarri quien también iba a ser la donante pero se ocupó de otras cosas como por ejemplo los papeleríos”.

A Córdoba viajó toda la familia para hacer el aguante emocional y acompañar en un momento tan intenso. “También quiero agradecer a mis cuñados Juan Pablo Zurbriggen y Juan J Ignacio Andreo que en todo momento me acompañaron en todo”, remarcó.

Sobre sus padres, el joven manifestó: “Lo digo con todo el orgullo, se me caen las lágrimas en estos momentos, no me pudieron tocar los mejores padres, les debo diez vidas para devolver todo lo que me dieron y me siguen dando”.

Por último también agradeció a sus amigos y todas las personas que colaboraron para que la operación pueda realizarse.