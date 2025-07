Alerta por página falsa de El Periódico para robar datos a través de los sorteos

Un perfil de Facebook falso que simula ser la página de El Periódico empezó a circular este martes contactando a nuestros seguidores que participan o comentan en los sorteos disponibles.

Una vez que la persona comentó el posteo aparece un mensaje automático que le invita a hacer clic en una página. Ese link es engañoso y se trata de una cuenta falsa que simula ser nuestro medio de comunicación, utilizando la misma foto de perfil y de portada, confundiendo a las personas que de buena fe participan de nuestros sorteos.

Se insiste en no ingresar a links que no sean de confianza y en no compartir datos personales. Y se invita a quien lo desee a denunciar la página en cuestión, que se hace llamar Eventos.

Los únicos medios habilitados para participar de los sorteos de El Periódico son los posteos públicos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram, en donde sólo se solicita nombre, apellido y las tres últimas cifras del DNI (esto último que sirve para diferenciar dos participantes en el caso de que ambos tengan el mismo nombre y apellido)