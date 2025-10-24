La Feria del Libro de San Francisco sigue ampliando su programación con figuras destacadas del deporte y la literatura. En las últimas horas se confirmaron dos incorporaciones que prometen atraer la atención del público local: Alejandro Apo y Enzo Trossero participarán de la octava edición del evento, que se desarrollará del 7 al 9 de noviembre en el Superdomo.

Trossero, exfutbolista e ídolo del Club Atlético Independiente, presentará su libro biográfico "La historia del Vikingo", una publicación de Angulo Editorial que recorre su carrera profesional y su vida personal. El libro, que fue lanzado oficialmente en 2024, revive sus inicios como jugador en Sportivo Belgrano de San Francisco, su paso por Colón de Santa Fe y su consagración en el fútbol argentino y europeo.

Por su parte, Alejandro Apo, con más de 45 años de trayectoria en el periodismo deportivo, llegará a San Francisco para ofrecer una de sus tradicionales narraciones de cuentos, en una faceta que combina su pasión por la literatura y el fútbol. Conocido por su voz inconfundible en transmisiones deportivas radiales y televisivas, Apo también es director técnico desde 1997 y autor afiliado a Argentores.

Una feria con identidad local y proyección nacional

Organizada por la Municipalidad de San Francisco, la Feria del Libro contará con 58 stands de librerías, editoriales y bibliotecas de la región y otras ciudades como Córdoba, Santa Fe y Villa Carlos Paz. Además, habrá dos escenarios y un auditorio con una variada agenda de presentaciones, talleres y charlas para todos los públicos.

Participarán 50 escritores, entre ellos 25 autores locales seleccionados mediante una convocatoria de la Dirección de Cultura. A nivel nacional, se destacan las presencias de Viviana Rivero, Pedro Saborido junto a Adrián Lakerman, Ludovica Squirru y la sexóloga Cecilia Ce.

Tecnología, música y literatura para todas las edades

Una de las grandes apuestas de esta edición será la incorporación de propuestas tecnológicas a través de la Tecnoteca San Francisco, que ofrecerá juegos narrativos y lecturas en línea para acercar la literatura al público joven e incentivar nuevas formas de lectura.

El evento también contará con un escenario musical y un patio de comidas en el Jardín Botánico, generando un entorno cultural y recreativo pensado para disfrutar en familia o con amigos.

La Feria del Libro de San Francisco se consolida, año tras año, como un espacio de encuentro entre autores, lectores y editoriales, con una propuesta diversa que refleja la identidad cultural de la ciudad y la proyecta a nivel nacional. Con la presencia de figuras como Apo y Trossero, la edición 2024 suma nuevas voces y miradas que enriquecen el diálogo entre el deporte, la palabra y la memoria.