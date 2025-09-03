Alberto Gaviglio, presidente de AKRON, recibió el premio a la Trayectoria Empresaria
En el marco de la celebración del Día de la Industria, el Gobierno de Córdoba entregó los Premios Día de la Industria, una distinción que reconoce a empresas y personalidades destacadas por su innovación, calidad, sostenibilidad, asociatividad y trayectoria en el sector productivo.
En esta edición, Alberto Gaviglio, presidente de Akron, recibió el Premio a la Trayectoria Empresaria, un reconocimiento a sus más de 50 años de liderazgo en el sector agroindustrial, la expansión de la empresa a más de 30 países y su compromiso permanente con la innovación y la excelencia productiva.
Durante el acto, Gaviglio agradeció el galardón con palabras que reflejan el espíritu de la compañía: “Estamos orgullosos de recibir esta distinción, que es mérito de toda mi familia y del gran equipo Akron. 386 personas que todos los días, con esfuerzo, entusiasmo y talento, hacen que Akron tenga una fuerte presencia en el mercado interno y externo, donde desde hace más de 20 años destinamos el 30% de nuestra producción. De nuevo, muchas gracias por el reconocimiento. Feliz día de la Industria y vamos para adelante”.
La distinción refuerza el rol de Akron como referente de la maquinaria agrícola argentina, con una marcada presencia en equipos para cosecha, poscosecha, manejo de forrajes conservados y fertilización orgánica.
De esta manera, el reconocimiento a Alberto Gaviglio se convierte también en un homenaje al espíritu innovador de la industria cordobesa y al aporte de las empresas locales al desarrollo económico y social del país.