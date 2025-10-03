Del 3 al 5 de octubre, Akron será parte de la 93° edición de San Francisco Expone, en la Sociedad Rural de San Francisco, ciudad de origen de la empresa. En esta oportunidad, la firma marcará una presencia destacada, con más de 1000 m2 de exhibición entre su línea de maquinaria agrícola, drones DJI Agras y los equipos Terraplane.

En el espacio de Akron, los visitantes podrán recorrer una amplia propuesta de equipos para cosecha, postcosecha, manejo de forrajes conservados y fertilización orgánica: Tolvas Autodescargables GranMax, Extractoras y Embolsadoras de Granos Secos, Acoplado Tolva para Semillas y Fertilizantes, Mixer vertical y la línea de Esparcidores de Enmienda Orgánica, destacando el nuevo modelo EE2018, de 18 m³ de capacidad y accionamiento a cadena, pensado para optimizar la aplicación de materiales sólidos y semisólidos.

La innovación tecnológica tendrá un lugar destacado con la línea de drones agrícolas DJI. El Agras T100, recientemente incorporado, marca un salto de eficiencia al alcanzar hasta 35 hectáreas por hora en pulverización e integrar sistemas avanzados de radares y LiDAR.

Junto a los modelos Agras T50 y Mavic 3M, completa una propuesta versátil y adaptada a diferentes escalas productivas.

Por su parte, Terraplane exhibirá su portfolio completo de Palas Cargadoras Frontales, Palas Niveladoras de Suelo, Autoelevadores, Implementos y Accesorios. Como novedad,

presentará la nueva Minicargadora TP375, ideal para trabajos de movimiento de materiales, limpieza de corrales y tareas en espacios reducidos que requieren potencia y agilidad.

Durante los tres días de exposición, productores y contratistas podrán acceder a condiciones comerciales exclusivas, incluyendo planes de financiación directa de fábrica, convenios con bancos públicos y privados, y la posibilidad de operar mediante canje de cereal disponible o futuro a través de Click Granos.

Con esta presencia, Akron no solo exhibe la magnitud de su propuesta integral, sino que también refuerza el vínculo con los productores de la región, acercando soluciones concretas para acompañar a todos los sectores que impulsan el desarrollo del país.