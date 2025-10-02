Agusdel reinauguró su sucursal en San Francisco: “Es una nueva etapa con más fuerza y entusiasmo”

La firma local Agusdel, dedicada a la elaboración y comercialización de productos de pollo, celebró este miércoles 1° de octubre la reinauguración de su sucursal en San Francisco, Córdoba. El motivo: la mudanza del local que funcionaba en calle Juan de Garay 2709 a una nueva dirección más amplia, ahora en Ramón y Cajal 871, a pocos metros del anterior.

“Esta reinauguración significa celebrar el camino recorrido y, al mismo tiempo, abrir una nueva etapa con más fuerza y entusiasmo”, expresó Soledad Combina, responsable de la empresa. “Es darle a nuestros clientes una experiencia renovada, más espacio y un mejor servicio. Es demostrarles que seguimos creciendo gracias a su confianza a lo largo del tiempo recorrido juntos”.

La novedad es que este nuevo espacio funciona tanto como local minorista como mayorista, centralizando la atención a todo tipo de público con mayor comodidad. Además, el local de Garibaldi 296 continúa operativo como punto de venta exclusivo para mayoristas.

Entre las principales novedades del local de Ramón y Cajal, se destacan los salones de venta más amplios, diseñados para brindar mayor comodidad a los clientes y una mejor exhibición de los productos. “Ampliamos nuestra oferta y sumamos más variedad”, explicó Combina.

Además de sus clásicos elaborados artesanales de pollo —el sello distintivo de Agusdel—, el nuevo local ofrece productos congelados industrializados de primeras marcas, bebidas, carnes de cerdo de La Piamontesa envasadas al vacío y otros productos pensados para resolver comidas del día a día.

Calidad artesanal y legado familiar

Agusdel es sinónimo de compromiso con la frescura y la calidad. Todos los productos se elaboran de forma artesanal, con materia prima seleccionada y bajo estrictos controles. “Nuestros productos no son industrializados. Son elaborados artesanalmente como se hace en casa, con responsabilidad, sabiendo que van dirigidos directamente al consumo de nuestras familias”, subrayó Combina.

Además, la historia de la empresa está marcada por un fuerte arraigo familiar. “Agusdel comenzó como una empresa familiar, creada por mis padres, y yo colaboraba desde adentro. Hoy me toca estar al frente, lo cual es un gran desafío. Me apasiona y a la vez me aterra, pero lo hago con mucha responsabilidad y amor por el legado familiar”, contó.

Ese compromiso también se transmite al equipo de trabajo. “Siempre le decimos a nuestro personal que solo elaboramos y vendemos productos que nosotros mismos comeríamos o pondríamos en nuestra propia mesa familiar. Eso nos hace ser muy estrictos a la hora de elegir nuestra materia prima”, afirmó.

Atención mayorista y precios accesibles

Actualmente Agusdel cuenta con dos puntos de venta mayorista en la ciudad: el nuevo local de Ramón y Cajal 871, donde también se atiende al público minorista, y el histórico local de Garibaldi 296, orientado a comercios y distribuidores. Ambos cuentan con reparto refrigerado y atención personalizada.

También los clientes particulares pueden acceder a precios mayoristas en compras familiares, con mínimos accesibles. “Más compras, más ganás. Es una forma de acercar productos frescos y de calidad a precios convenientes para quienes buscan abastecerse para toda la semana o el mes”, sintetiza Soledad.

La firma tiene una presencia activa en redes sociales, donde comparten promociones, lanzamientos y tips de cocina. Se los puede encontrar en Facebook como Agusdel San Francisco, y en Instagram como @agusdelsanfco y @agusdel.insumos.

Consultada sobre los desafíos que se vienen, Soledad anticipó: “Tenemos grandes planes para este 2026. Pero el objetivo es siempre el mismo: mantener la calidad de nuestros productos, llegar cada vez a más personas y seguir apostando por lo que hacemos con tanto amor”.