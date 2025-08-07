Dos efectivos de la Guardia Local asistieron a una joven que presentaba un cuadro de epilepsia que se desencadenó en la vía pública hasta que llegó personal de un servicio de emergencias médicas de la ciudad.

El hecho se conoció a las 14.50 cuando un vecino se comunicó a través del 911 manifestando la presencia de una joven con problemas de salud en la Plaza General Paz.

La directora de la Guardia Local de Prevención, Movilidad y Convivencia, Rossana Lencinas, explicó: “Apenas tomamos conocimiento a través del 911 de esta situación, desde la Central de Monitoreo se comisionó un móvil al lugar, en el que se desplazaban las agentes Damaris Cuello y Milagros Rúa. Al llegar al lugar se encontraron con una joven de 17 años”.

En ese momento señaló que “los agentes contuvieron a la joven durante el desarrollo de la crisis y una vez que cedió le suministraron oxígeno”.

Paralelamente a ello ya se había dado intervención a un servicio de emergencias médicas quienes la trasladaron a la joven hasta el Hospital Regional J.B. Iturraspe para su mejor atención.