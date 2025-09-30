Advierten por estafas telefónicas en San Francisco que simulan emergencias familiares
El municipio alertó sobre una modalidad delictiva en la que delincuentes se hacen pasar por familiares en situaciones de emergencia para solicitar transferencias de dinero.
La Municipalidad de San Francisco emitió una advertencia a la comunidad ante la detección de una modalidad de estafa telefónica que opera en la ciudad. Los estafadores contactan a sus víctimas con el pretexto de que un familiar cercano —como un hijo, hija, nieto o nieta— ha sufrido un delito y necesita con urgencia una suma de dinero.
Según informaron, esta estrategia busca generar un estado de alarma emocional en la víctima para obtener información personal o lograr transferencias económicas de manera inmediata.
Frente a esta situación, las autoridades recomiendan no brindar datos personales ni realizar ningún tipo de transacción ante llamados sospechosos. Además, sugieren comunicarse de inmediato con el Centro de Atención Ciudadana a través del sistema Ojos en Alerta o llamando al 911, donde operadores disponibles las 24 horas ofrecerán asistencia para prevenir que el engaño se concrete.