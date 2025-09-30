La Municipalidad de San Francisco emitió una advertencia a la comunidad ante la detección de una modalidad de estafa telefónica que opera en la ciudad. Los estafadores contactan a sus víctimas con el pretexto de que un familiar cercano —como un hijo, hija, nieto o nieta— ha sufrido un delito y necesita con urgencia una suma de dinero.

Según informaron, esta estrategia busca generar un estado de alarma emocional en la víctima para obtener información personal o lograr transferencias económicas de manera inmediata.

Frente a esta situación, las autoridades recomiendan no brindar datos personales ni realizar ningún tipo de transacción ante llamados sospechosos. Además, sugieren comunicarse de inmediato con el Centro de Atención Ciudadana a través del sistema Ojos en Alerta o llamando al 911, donde operadores disponibles las 24 horas ofrecerán asistencia para prevenir que el engaño se concrete.