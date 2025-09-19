Adquieren nueva maquinaria para mejorar los tiempos de obra pública en San Francisco

La Municipalidad de San Francisco sumó este viernes una nueva unidad al parque automotor con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa en obras públicas, especialmente en tareas de pavimentación y mantenimiento urbano. Se trata de un camión Iveco con mixer de 8 m³ que se suma a los dos vehículos ya existentes, lo que permitirá agilizar los tiempos en la distribución y colado del hormigón en distintos sectores de la ciudad.

Carlos Ortega, secretario de Infraestructura, explicó que con esta incorporación la planta de hormigón cuenta ahora con cuatro unidades activas: tres camiones con capacidad de 8 m³ y uno de 10 m³. “Vamos a pasar a tener tres camiones motor camionero que nos van a ayudar y facilitar con la gran demanda que vamos a tener en los próximos meses, especialmente pensando en lo que se viene con el lote municipal de La Arbolada”, señaló.

Ortega explicó que uno de los principales beneficios será la reducción de los tiempos logísticos. “Por vuelta, hoy podemos abastecer unos 26 m³ por ciclo. La diferencia es que el ciclo será más corto, ya que al tener más camiones disponibles se acortan los tiempos de espera y transporte entre la planta y las obras”, sostuvo. Actualmente, el trayecto entre la planta y cualquier punto de la ciudad demanda entre 40 y 45 minutos por unidad, lo que suele generar demoras en el avance de las obras.

Inversión municipal y planificación

El intendente Damián Bernarte acompañó la presentación de la nueva maquinaria y destacó que la adquisición implicó una inversión superior a los 277 millones de pesos por parte del municipio. “Tiene que ver con la visión de lo que está sucediendo en San Francisco y de lo que va a venir”, expresó.

En ese sentido, recordó que durante su gestión ya se ejecutaron más de 30 kilómetros de pavimento y 2,5 kilómetros más en tareas de bacheo, lo cual exige una logística más eficiente para dar respuesta a la demanda de los barrios. “Esto implica renovar el parque automotor y prestar un mejor servicio. Estamos muy contentos porque, cuando hoy en el país se plantea una coyuntura muy compleja, acá seguimos invirtiendo y trabajando con una mirada puesta en el desarrollo”, afirmó.

Además, el intendente valoró que las obras no solo impactan en la infraestructura sino también en la calidad de vida de los vecinos: “Esta semana también estuvimos en el Centro Cívico, viendo cómo avanza la refuncionalización de ese espacio, y en barrio Cotolengo con la pavimentación de calle Roma. Cerramos la semana bien arriba, con alegría y optimismo, porque en San Francisco sabemos que con trabajo y comunidad podemos salir adelante”.