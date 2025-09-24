Adicciones: “San Francisco tiene un equilibrio interesante para implementar un abordaje integral”

San Francisco fue sede del conversatorio “Modelo de Rol Sano: Estrategias de prevención en comunidad”, una propuesta impulsada por el municipio y la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC).

El evento reunió a autoridades, organizaciones barriales, escuelas y clubes en torno a un objetivo común: construir herramientas para prevenir el consumo problemático desde lo cotidiano.

La actividad contó con la participación del secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la Provincia, Santos García Ferreira, quien dialogó con este medio y valoró el compromiso institucional y social de la ciudad.

—¿Qué es el modelo de rol sano y cómo puede ejecutarse en la cotidianeidad?

—El modelo de rol sano es una propuesta, una invitación a las instituciones que representan y a la comunidad, entendida como el conjunto de instituciones organizadas con la gobernanza del intendente, a verse como referentes activos en el aprendizaje de los demás. El lema que tomó el municipio tiene que ver con esto: "Tu ejemplo contagia". ¿Cómo se pone en práctica? Desde lo más cotidiano: si yo tiro un papel en la calle, si no freno en la senda peatonal, mi ejemplo enseña. Y saliendo de lo individual, ¿qué refleja la comunidad, qué proponen las instituciones? ¿Qué normas llevamos al Concejo Deliberante? Por ejemplo, si sacamos una normativa que prohíbe el consumo de alcohol en plazas, eso ya es intervenir sobre la norma social. Es un paso.

—¿Qué rol tienen los municipios en la prevención de adicciones?

—Son importantísimos aliados. Poder trabajar articuladamente genera una sinergia que supera la mera suma de las partes. San Francisco es un ejemplo claro: tiene todos los productos que nosotros como Secretaría de Adicciones podemos ofrecer. Tienen un centro preventivo de primer nivel, un centro asistencial ambulatorio, una comunidad terapéutica y el Hospital Iturraspe capacitado para atender esta problemática en contextos agudos o subagudos. Además, tienen campañas propias alineadas con el modelo de rol sano. Y el intendente acaba de confirmar su interés en que el municipio acceda al “Insignia Rol Sano”, una norma de calidad sobre compromiso institucional preventivo. El despliegue de estrategias es valiosísimo.

—En la disertación había muchos referentes comunitarios. ¿Qué importancia tienen en el desarrollo de estas políticas?

—Son fundamentales. No solo son importantes: son necesarios. Porque desarrollan un papel complementario al nuestro. Son quienes están en el territorio, quienes conocen el día a día, quienes viven ahí. Siempre digo: si existiera un modelo superador en el abordaje de las adicciones, este problema ya estaría resuelto. Por eso, todos tenemos que hacer sinergia. Ahora bien, nuestras propuestas deben ser complementarias. Hay modelos que desestiman, por ejemplo, el uso de fármacos. Y después nos derivan a los pacientes cuando se descompensan. Si son tan contradictorios, no se puede trabajar. Pero cuando son complementarios, bienvenidos.

—¿Cómo se articula el trabajo con instituciones de cercanía como escuelas o clubes?

—Ahí está nuestro compromiso. Es clave que el centro RAAC pueda acercarse a esos espacios, llevar propuestas a las escuelas, al club. Pero también es importante que las instituciones se acerquen al centro. Tenemos un recursero enorme.

—¿Qué representa para San Francisco ser la única ciudad con los cuatro niveles de atención de la red RAAC?

—Es un dato fuerte. La ciudad cuenta con todos los niveles que integran el sistema de atención: prevención, asistencia ambulatoria, comunidad terapéutica y hospital para la atención aguda. No hay otro municipio que tenga eso completo. Y es resultado del compromiso.

—¿Qué diagnóstico tiene la provincia sobre San Francisco? ¿Qué características particulares ve en esta ciudad?

—San Francisco tiene un equilibrio muy interesante. Cuenta con todas las ofertas disponibles en la red RAAC y un compromiso institucional muy fuerte. Además, tiene una ubicación estratégica: está pegada a Santa Fe, una provincia con otra legislación e idiosincrasia. Yo fui director de la comunidad terapéutica de San Francisco cuando se inauguró, conozco bien la dinámica. No es una ciudad chica, pero tampoco tan grande como Córdoba capital. Hay conocimiento entre los actores, capacidad de articulación y una decisión política muy clara. Es un lindo escenario para trabajar estas problemáticas.