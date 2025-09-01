Adela celebró sus 10 años con la reinauguración de un local renovado y más amplio en San Francisco

Hace una década, Noelia Pérez decidió darle continuidad a un proyecto con historia en San Francisco y así nació una nueva etapa de Adela, una boutique que con los años se convirtió en un punto de encuentro entre moda y vínculos cercanos con sus clientas.

Hoy, diez años después, ese camino se celebra con la reinauguración de un local totalmente renovado.

“Hace 10 años tomamos las riendas de Adela, un proyecto que ya tenía historia en la ciudad pero al que desde el momento en el que llegamos le comenzamos a dar nuestra impronta. Hoy lo celebramos con una nueva etapa: ampliamos y renovamos el local para lograr más espacio, más luz y mayor comodidad, con el deseo de que la experiencia al entrar sea siempre cálida y reconfortante”, explicó la propietaria.

La remodelación significó un rediseño completo del espacio, en un trabajo que contó con la mirada de la arquitecta Jimena Revelli. “La idea era que se viera más amplio y luminoso, y que lográramos unificar los espacios sin perder la esencia que siempre tuvo Adela. Sumamos un depósito nuevo que nos permite trabajar de forma más cómoda, sobre todo con el crecimiento de la tienda online”, detalló.

Adela ofrece varias marcas: “Trabajamos con un mix de marcas, lo que nos permite tener versatilidad de estilos, desde un look casual y cómodo para el día hasta opciones para noche. Podés armar el look completo desde la prenda, hasta el calzado, cartera y accesorios. Además, tenemos bikinis y pijamas”, comentó la empresaria. Entre las firmas que integran la propuesta se destacan Prüne, Millie, IndiaStyle, Besha, Bendito Pie, Cipitria e Ita bikinis.

Un equipo detrás del proyecto

La propietaria remarcó que Adela no es solo un local de ropa, sino también un equipo humano que sostiene el proyecto día a día. “Somos un equipo de cuatro personas que con dedicación y pasión hacemos que este proyecto hermoso siga creciendo. Sin dudarlo, mi equipo es parte fundamental de este proyecto. Y por supuesto, mi socio y marido, que está en cada paso que damos encargándose de que todo marche perfecto”, afirmó.

La reinauguración fue celebrada con un evento en el que clientas y amigas de la casa disfrutaron de un ambiente festivo. “El evento de reapertura fue una hermosa celebración, el reencuentro con nuestras clientas y la presentación de lo nuevo fue mágico”, expresó.

Para la dueña de Adela, este momento marca un nuevo comienzo: “Para mí significa mucho más que un cambio de espacio. Es el inicio de una nueva era de Adela, una etapa que soñé y que hoy podemos hacerlo posible gracias a nuestras clientas que nos eligen año tras año”.

Adela atiende de lunes a viernes de 9 a 12:30 y de 16:30 a 20; y los sábados de 9 a 12:30 y de 17 a 20. La boutique comparte todas sus novedades en Instagram y TikTok como @adelasanfco y también en su sitio web www.adelastore.com.ar.