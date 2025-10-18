ACV: cómo prevenirlo, reconocer sus síntomas y actuar a tiempo, según el Dr. Daniel Bongiovanni

Cuando se habla de un ACV, muchas personas aún lo asocian con un evento repentino e inevitable. Sin embargo, el neurólogo vascular Daniel Bongiovanni, especialista del Hospital Iturraspe y miembro del servicio de emergencias UCEMED, explicó que no solo es posible prevenir muchos casos, sino también actuar a tiempo para evitar secuelas graves.

Durante su visita al programa La Mañana de El Periódico, en el marco del Mes del ACV, el profesional sostuvo: “El ACV es una emergencia clínica neurológica. Básicamente es cuando se produce un infarto cerebral: se tapa una arteria o se rompe una arteria en el cerebro, y eso da síntomas neurológicos”.

Bongiovanni remarcó que los primeros minutos y horas son fundamentales para mejorar el pronóstico: “Tenemos lo que llamamos ‘la hora de oro’, donde en una hora tenemos que haber visto al paciente, diagnosticado y decidido si es candidato a un tratamiento de reperfusión, que es aplicar medicación para disolver el coágulo”.

El especialista aclaró que las causas son multifactoriales: “Tiene mucho que ver con los estilos de vida, factores ambientales, el estrés, el consumo de sustancias tóxicas, alcohol, y enfermedades prevalentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos, diabetes, dislipemias (colesterol o triglicéridos altos), entre otros”.

Sobre el proceso que lleva a un ACV, señaló: “Las venas se van ocluyendo de forma paulatina, no es de un día para el otro. Pero cuando no hay un control adecuado, aumenta el riesgo. Por eso es importante que los pacientes con enfermedades crónicas estén bien controlados con su médico clínico o especialista”.

Respecto a la prevención, fue claro: “Se ha trabajado mucho en esto a nivel mundial. Los factores modificables, como hábitos tóxicos, sedentarismo, mala alimentación, falta de descanso, son clave. Y también el control estricto de enfermedades como la diabetes o la hipertensión. A eso se suma una causa genética que, si bien no podemos modificar, sí podemos controlar de cerca”.

En relación a la población más afectada, el neurólogo indicó: “Está repartido entre hombres y mujeres, con un leve predominio en el sexo femenino por cuestiones hormonales. En Argentina, las estadísticas oficiales en 2024 hablan de entre 55.000 y 60.000 casos, y extraoficialmente se estima que podrían superar los 120.000”.

Desde julio de este año, en San Francisco se lleva un registro local de casos: “Estamos trabajando en eso para tener datos concretos. Ya empezamos a relevar los ACV que se producen en la ciudad”.

Síntomas y señales de alerta

Uno de los aspectos más importantes es reconocer los signos de alarma. “Queremos que la gente sepa que si nota dificultad en el habla, pérdida de fuerza, alteraciones en la visión o asimetría facial, tiene que llamar inmediatamente a los servicios de emergencia”, enfatizó Bongiovanni.

Y subrayó: “Cuando aparecen estos signos, es muy probable que el paciente esté sufriendo un evento vascular. No es algo que se estabiliza solo: es una emergencia médica y es tiempo-dependiente”.

El Dr. Bongiovanni remarcó que en el Hospital Iturraspe se cuenta con tratamiento trombolítico disponible para casos que cumplan con los criterios de inclusión. “La medicación está disponible. Si el paciente llega a tiempo y es apto, hemos tenido muy buenos resultados. La recuperación puede ser prácticamente inmediata en algunos casos. Luego quedan en control y se los monitorea durante 24 horas”, explicó.

Durante la charla también se refirió a algunas creencias erróneas que circulan sobre el ACV. Una de ellas es que tomar una aspirina por día previene el evento: “No es así. La aspirina es parte de una terapia médica específica. Pero no por tomarla uno va a evitar un ACV. No hay que automedicarse, eso tiene que estar indicado por un profesional”.

Otro mito frecuente es que pinchar el dedo puede aliviar un ACV en curso. “Eso es lo que en medicina llamamos una sangría. No sirve. No por pincharse el dedo se va a disminuir el evento. Lo que hay que hacer es acudir urgente a un servicio médico”, afirmó con firmeza.

Un mensaje claro: actuar rápido y no dejar la medicación

Finalmente, Bongiovanni destacó la importancia de no abandonar los tratamientos indicados: “Muchas veces pacientes con enfermedades cardíacas o hipertensión dejan de tomar la medicación y eso es muy peligroso. Si hay dificultades económicas, se debe hablar con el médico para encontrar una solución, pero nunca suspender la medicación sin indicación profesional”.

Con una advertencia contundente, cerró: “Queremos que la gente entienda que no hay que esperar. Cuando se presentan los síntomas, hay que consultar urgente. El paciente que llega tarde ya es un paciente con secuelas. Y el ACV es la primera causa de discapacidad en Argentina y en el mundo”.