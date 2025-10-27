Abrió el concurso nacional de ideas para diseñar la nueva sede municipal de San Francisco

El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de San Francisco pusieron en marcha la apertura del Concurso Nacional de Ideas para la construcción de la sede del Gobierno Municipal en nuestra ciudad.

Los profesionales interesados en participar podrán presentar sus propuestas hasta el 1 de diciembre mientras que la entrega de los trabajos tiene como fecha límite el 5 de diciembre. Las bases y condiciones del concurso se encuentran disponibles en este enlace.

Cabe recordar que el proyecto fue firmado oportunamente por el intendente municipal, Damián Bernarte, el secretario de Infraestructura, Carlos Ortega, y el presidente de la Regional 2 del Colegio de Arquitectos, Diego Pereira, en un acto que marcó el inicio formal del proceso de formulación de bases del concurso.

La propuesta otorgará tres premios principales: $ 22 millones para el primer lugar, $ 12 millones para el segundo y $ 6 millones para el tercero, además de menciones honoríficas.

El Colegio de Arquitectos asumirá la totalidad de los gastos de organización, asesoría y jurado, mientras que la Municipalidad garantizará el pago de los premios.